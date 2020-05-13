Полный перечень диагностических тестов для выявления коронавируса в России на 12 мая

Для выявления антител к новому коронавирусу Росздравнадзор одобрил восемь тест-систем, для определения вируса SARS-CoV-2 − 16 диагностических тестов. Две тест-системы можно отнести к экспресс-тестам.
Четыре тест-системы определяют поздние антитела IgG в крови методом иммуноферментного анализа (ИФА), одна – выявляет оба типа антител, относится к экспресс-тестам. 30 апреля Росздравнадзор одобрил тест-систему, которая определяет антитела методом иммунохроматографического анализа (ИХА). Метод ИХА относится к методам экспресс-диагностики, требуемое время для оценки результата – 5—15 минут.
Росздравнадзором 7 мая одобрены две системы китайского производителя «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» для определения антител к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом (ИХЛА), который является модификацией ИФА. Один из тестов выявляет IgG, другой — IgM.
В ответ на вторжение вируса образуются два вида антител – IgM и IgG. Ранние антитела IgM образуются в первые несколько суток в ответ на вторжение вируса. Уровень IgM растет в первые четыре недели инфекционного процесса.
Через 15—20 дней от начала инфекционного процесса начинает повышаться уровень поздних антител, или IgG. С ними связано формирование длительного иммунитета после перенесенной инфекции.
Для выявления вируса используют метод полимеразной цепной реакции, или ПЦР, и метод изотермической амплификации. Основным биологическим материалом для исследования является отделяемое из носоглотки и ротоглотки. Образцы направляют в референс-центр или лабораторию, где проводится тестирование. При использовании ПЦР длительность исследования занимает несколько часов. Диагностика методом изотермической амплификации требует меньших затрат времени.
Таблица. Диагностические тесты для выявления нового коронавируса (SARS-CoV-2), которые получили одобрение Росздравнадзора
|Владелец РУ
|РУ
|Дата
|Метод диагностики
|Возбудитель
|1
|ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора
|2020/9677
|11 февраля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|2
|ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора
|2020/9700
|14 февраля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|3
|ФГБУ «ЦСП» Минздрава России
|2020/9765
|6 марта 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|4
|ООО «СМАРТЛАЙФКЕА»
|2020/9845
|20 марта 2020
|Изотермическая амплификация
|SARS-CoV-2
|5
|ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
|2014/1987
|25 марта 2020
|ПЦР
|MERS-CoV + SARS-CoV родственные вирусы1
|6
|АО «Вектор-Бест»
|2020/9896
|27 марта 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|7
|ООО НПФ «Литех»
|2020/9904
|27 марта 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|8
|ООО «ДНК-Технология ТС»
|2020/9948
|1 апреля 2020
|ПЦР
|SARS и SARS-CoV родственные вирусы1
|9
|АО «Генериум»
|2020/9957
|2 апреля 2020
|Изотермическая амплификация
|SARS-CoV-2
|10
|ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России
|2020/9969
|3 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|11
|ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
|2020/10017
|10 апреля
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|12
|ООО «МедипалТех»
|2020/10032
|14 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|13
|ООО «Система-БиоТех»
|2020/10064
|16 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|14
|ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»
|2020/10088
|17 апреля 2020
|Изотермическая амплификация
|SARS-CoV-2
|15
|ФГБУ «ЦСП» Минздрава России
|2020/10118
|21 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|16
|ООО «АВИВИР»
|2020/10152
|23 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|17
|ООО «БИОТЭК»
|2020/10177
|23 апреля 2020
|Экпресс-тест, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|18
|ООО «Генотек»
|2020/10216
|30 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|19
|ООО «Хема»
|2020/10218
|30 апреля 2020
|Экспресс-тест, ИХА, антитела
|SARS-CoV-2
|20
|ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России
|2020/10219
|30 апреля 2020
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|21
|ООО НПФ «Литех»
|2020/10226
|30 апреля 2020
|ИФА, IgG
|SARS-COV-2
|22
|ООО «Миндрей Медикал Рус»
|2020/10269
|7 мая 2020
|ИХЛА, IgM
|SARS-CoV-2
|23
|ООО «Миндрей Медикал Рус»
|2020/10270
|7 мая 2020
|ИХЛА, IgG
|SARS-CoV-2
|24
|ФБУН ГНЦ ПМБ
|2020/10268
|8 мая 2020
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
Елена Воронина
Анастасия Теслина
pharmvestnik