В I квартале 2020 года не состоялись каждые четвертые торги по закупкам лекарств

В I квартале 2020 года объявлено 93,2 тыс. закупки лекарств, из них 24,1 тыс. не состоялись, что составляет 25% от общего числа объявленных закупок.
Согласно данным компании «Курсор Маркетинг», в абсолютном выражении количество несостоявшихся торгов выросло на 22%. В I квартале 2019 году их было 19,8 тыс., в аналогичном периоде текущего года – 24,1 тыс. Однако доля несостоявшихся торгов в общем количестве закупок осталась почти на том же уровне: в 2019 году она была 24%, в 2020-м – 25%.
С 2018 года действует новый порядок определения начальной максимальной цены контракта, который ориентирован на минимальную из возможных цен. Из-за этого стало расти число аукционов, на которые не поступало ни одной заявки. В 2018 году доля таких аукционов составила 18,7% по сравнению с 13,1% в 2017 году. В 2019 году ситуация усугубилась применением референтной цены, которая не была корректно рассчитана для всех лекарств. Доля несостоявшихся торгов по итогам года составила 27,1%.
В декабре 2019 года Минздрав утвердил новый порядок определения начальной цены, но кардинально он ситуацию не изменил.
По мнению главного юриста экспертно-консультационного центра Института госзакупок Алексея Федорова, рост в абсолютном выражении не показателен, а высокий уровень несостоявшихся закупок в относительном выражении на самом деле обманчив. «Конечно, новый порядок обоснования НМЦК на поставку лекарственных препаратов, будучи, как и старый, ориентирован на наименьшую выявленную цену, зачастую влечет отсутствие заявок в первых закупках. Но в прошлом году вступили в силу изменения в ФЗ-44 «О контрактной системе», заметно сократившие сроки проведения повторных закупок. Если в прошлом году серии несостоявшихся из-за низкой НМЦ закупок приводили к сбоям в лекарственном обеспечении, то в текущем году процентные значения количества несостоявшихся закупок скорее являются отражением работы сложившегося механизма», – поясняет он.
По словам эксперта, большинство заказчиков привыкли к тому, что для получения результата потребуется провести одну-две повторные закупки, и учитывают эти временные затраты при планировании закупок. Благодаря сокращению законодательно установленных сроков проведения закупок заказчики успевают провести повторные процедуры в сроки, не влекущие существенных рисков для лекарственного обеспечения.
В 2020 году появилась новая тенденция – перенос даты торгов. Но пока это немногочисленные случаи: в январе было 19 таких торгов, в феврале – 36, в марте – 345.
Всего в I квартале текущего года объявлено 93,2 тыс. торгов на закупку лекарств на сумму 179,5 млрд руб. Из них завершились 67,8 тыс. торгов на сумму 171,3 млрд руб. В итоге на торгах государство сэкономило 8,2 млрд руб., что меньше на 5% начальной цены. В аналогичном периоде прошлого года экономия составила 6 млрд руб., итоговая сумма контрактов уменьшилась на 4%.
Большинство торгов остаются конкурентными. Более 84% торгов проведены в форме открытого аукциона на общую сумму 158,6 млрд руб. В прошлом году доля открытых аукционов составила 83,3%. Перестановки произошли в других видах закупок.
Доля закупок у единственного поставщика снизилась с 3% в I квартале 2019 года до 1,5% в I квартале 2020 года. В денежном выражении изменение существеннее: доля закупок с единственным поставщиком снизилась с 12,2% до 0,8%. С 2020 года АО «Нацимбио» перестало быть единственным поставщиком вакцин и препаратов крови для Минздрава. Интересно, что когда компания «Нацимбио» сама закупает лекарства, то также предпочитает механизм единственного поставщика. В I квартале 2019 года «Нацимбио» занимало первое место в рейтинге госзаказчиков у единого поставщика с общей суммой контрактов в ценах победителей 9,5 млрд руб. На втором месте был Минздрав с суммой 4,9 млрд руб.
Доля закупок в форме запроса котировок, напротив, выросла с 3,5% в январе-марте 2019 года до 6,7% в первые три месяца текущего года. Такой вид закупки можно использовать только при сумме закупки не более 500 тыс. руб. Если смотреть запрос котировок по сумме контрактов в I квартале 2020 года, то их доля ниже – 2,2%.
|
TOP5 госзаказчиков в I квартале 2020 года в ценах победителя, млрд руб.
|
Заказчик
|
Сумма
|
Минздрав России
|
45,44
|
Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения г. Москвы
|
8,55
|
Минздрав Краснодарского края
|
3,79
|
Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга
|
2,95
|
Дирекция единого заказчика Минздрава Московской области
|
1,93
Источник: Курсор Маркетинг
|
TOP5 госзаказчиков у единственного поставщика в I квартале 2020 года, млн руб.
|
Заказчик
|
Цена победителя
|
ГУП «Таттехмедфарм»
|
221,08
|
ГУП «Волгофарм»
|
181,98
|
АО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»
|
131,53
|
ГУП СК «Ставропольфармация»
|
100,01
|
АО «Фармация» (Тюменская область)
|
81,03
Источник: Курсор маркетинг
|
TOP10 поставщиков по госзакупкам в I квартале 2020 года
|
Рейтинг
|
Победитель
|
Доля закупок
|
I кв. 2020 года
|
I кв. 2019 года
|
1
|
Р-Фарм
|
20,59 %
|
15,83 %
|
2
|
Фармстандарт
|
15,62 %
|
20,68 %
|
3
|
Фармимэкс
|
6,84 %
|
4,70 %
|
4
|
Глаксосмиткляйн трейдинг
|
5,64 %
|
1,31 %
|
5
|
Биотэк
|
5,57 %
|
3,99 %
|
6
|
Ланцет
|
3,80 %
|
2,73 %
|
7
|
Примафарм
|
3,30 %
|
8
|
Ирвин
|
3,17 %
|
1,13 %
|
9
|
Медипал-Онко
|
2,81 %
|
1,87 %
|
10
|
Биокад
|
2,81 %
|
0,24 %
Источник: Курсор Маркетинг
Елена Калиновская
pharmvestnik