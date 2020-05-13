В I квартале 2020 года не состоялись каждые четвертые торги по закупкам лекарств

В I квартале 2020 года объявлено 93,2 тыс. закупки лекарств, из них 24,1 тыс. не состоялись, что составляет 25% от общего числа объявленных закупок.

Согласно данным компании «Курсор Маркетинг», в абсолютном выражении количество несостоявшихся торгов выросло на 22%. В I квартале 2019 году их было 19,8 тыс., в аналогичном периоде текущего года – 24,1 тыс. Однако доля несостоявшихся торгов в общем количестве закупок осталась почти на том же уровне: в 2019 году она была 24%, в 2020-м – 25%.

С 2018 года действует новый порядок определения начальной максимальной цены контракта, который ориентирован на минимальную из возможных цен. Из-за этого стало расти число аукционов, на которые не поступало ни одной заявки. В 2018 году доля таких аукционов составила 18,7% по сравнению с 13,1% в 2017 году. В 2019 году ситуация усугубилась применением референтной цены, которая не была корректно рассчитана для всех лекарств. Доля несостоявшихся торгов по итогам года составила 27,1%.

В декабре 2019 года Минздрав утвердил новый порядок определения начальной цены, но кардинально он ситуацию не изменил.

По мнению главного юриста экспертно-консультационного центра Института госзакупок Алексея Федорова, рост в абсолютном выражении не показателен, а высокий уровень несостоявшихся закупок в относительном выражении на самом деле обманчив. «Конечно, новый порядок обоснования НМЦК на поставку лекарственных препаратов, будучи, как и старый, ориентирован на наименьшую выявленную цену, зачастую влечет отсутствие заявок в первых закупках. Но в прошлом году вступили в силу изменения в ФЗ-44 «О контрактной системе», заметно сократившие сроки проведения повторных закупок. Если в прошлом году серии несостоявшихся из-за низкой НМЦ закупок приводили к сбоям в лекарственном обеспечении, то в текущем году процентные значения количества несостоявшихся закупок скорее являются отражением работы сложившегося механизма», – поясняет он.

По словам эксперта, большинство заказчиков привыкли к тому, что для получения результата потребуется провести одну-две повторные закупки, и учитывают эти временные затраты при планировании закупок. Благодаря сокращению законодательно установленных сроков проведения закупок заказчики успевают провести повторные процедуры в сроки, не влекущие существенных рисков для лекарственного обеспечения.

Отдельным фактором, влияющим на число несостоявшихся закупок, является дефектура по отдельным товарным позициям, напоминает Федоров, но с этим заказчики никак справиться не могут.

В 2020 году появилась новая тенденция – перенос даты торгов. Но пока это немногочисленные случаи: в январе было 19 таких торгов, в феврале – 36, в марте – 345.

Всего в I квартале текущего года объявлено 93,2 тыс. торгов на закупку лекарств на сумму 179,5 млрд руб. Из них завершились 67,8 тыс. торгов на сумму 171,3 млрд руб. В итоге на торгах государство сэкономило 8,2 млрд руб., что меньше на 5% начальной цены. В аналогичном периоде прошлого года экономия составила 6 млрд руб., итоговая сумма контрактов уменьшилась на 4%.

Большинство торгов остаются конкурентными. Более 84% торгов проведены в форме открытого аукциона на общую сумму 158,6 млрд руб. В прошлом году доля открытых аукционов составила 83,3%. Перестановки произошли в других видах закупок.

Доля закупок у единственного поставщика снизилась с 3% в I квартале 2019 года до 1,5% в I квартале 2020 года. В денежном выражении изменение существеннее: доля закупок с единственным поставщиком снизилась с 12,2% до 0,8%. С 2020 года АО «Нацимбио» перестало быть единственным поставщиком вакцин и препаратов крови для Минздрава. Интересно, что когда компания «Нацимбио» сама закупает лекарства, то также предпочитает механизм единственного поставщика. В I квартале 2019 года «Нацимбио» занимало первое место в рейтинге госзаказчиков у единого поставщика с общей суммой контрактов в ценах победителей 9,5 млрд руб. На втором месте был Минздрав с суммой 4,9 млрд руб.

Доля закупок в форме запроса котировок, напротив, выросла с 3,5% в январе-марте 2019 года до 6,7% в первые три месяца текущего года. Такой вид закупки можно использовать только при сумме закупки не более 500 тыс. руб. Если смотреть запрос котировок по сумме контрактов в I квартале 2020 года, то их доля ниже – 2,2%.

TOP5 госзаказчиков в I квартале 2020 года в ценах победителя, млрд руб. Заказчик Сумма Минздрав России 45,44 Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения г. Москвы 8,55 Минздрав Краснодарского края 3,79 Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга 2,95 Дирекция единого заказчика Минздрава Московской области 1,93

Источник: Курсор Маркетинг

TOP5 госзаказчиков у единственного поставщика в I квартале 2020 года, млн руб. Заказчик Цена победителя ГУП «Таттехмедфарм» 221,08 ГУП «Волгофарм» 181,98 АО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» 131,53 ГУП СК «Ставропольфармация» 100,01 АО «Фармация» (Тюменская область) 81,03

Источник: Курсор маркетинг

TOP10 поставщиков по госзакупкам в I квартале 2020 года Рейтинг Победитель Доля закупок I кв. 2020 года I кв. 2019 года 1 Р-Фарм 20,59 % 15,83 % 2 Фармстандарт 15,62 % 20,68 % 3 Фармимэкс 6,84 % 4,70 % 4 Глаксосмиткляйн трейдинг 5,64 % 1,31 % 5 Биотэк 5,57 % 3,99 % 6 Ланцет 3,80 % 2,73 % 7 Примафарм 3,30 % 8 Ирвин 3,17 % 1,13 % 9 Медипал-Онко 2,81 % 1,87 % 10 Биокад 2,81 % 0,24 %

Источник: Курсор Маркетинг

Елена Калиновская

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