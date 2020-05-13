NHS выступила за возврат фармпроизводства в Великобританию

Кроме дефицита средств индивидуальной защиты, из-за пандемии COVID-19 в Великобритании возникла нехватка препаратов для интенсивной терапии, безрецептурных средств и медицинского кислорода. NHS пришлось вводить ограничительные меры, чтобы обеспечить больницы необходимыми препаратами, пишет The Guardian.

NHS и благотворительная организация Kidney Care UK привлекли внимание властей к дефициту диализирующих растворов для пациентов с COVID-19 с острой почечной недостаточностью. Они призвали к возвращению производства на территорию Соединенного Королевства. Призыв поддержали исследователи и фармацевтические компании. По их мнению, для этого необходимы налоговые послабления и субсидии для фармпроизводителей.

В апреле NHS England рекомендовала управлениям британских больниц ограничить количество процедур диализа, поскольку каждому четвертому больному коронавирусом в палатах интенсивной терапии необходима поддержка функции почек.

По словам директора по политике Kidney Care UK Фионы Лауд, диализирующие растворы в Великобритании не производятся и страна зависит от трех международных поставщиков. Их дефицит ощущался и в 2012 году после землетрясения в Италии, где расположена одна из компаний.

Дефицит лекарственных средств – это глобальная проблема. Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) расширило перечень запрещенных к т.н. параллельному экспорту препаратов в 2020 году с 29 до 196 наименований. Дистрибьюторы не имеют права продавать зарегистрированные в Великобритании препараты в страны с более высокими ценами на них.

Среди дефицитных препаратов средства гормонозаместительной терапии, противодиабетические препараты и ингаляционные противоастматические средства. Некоторые из последних производятся в Великобритании, поэтому их нехватка ощущается только в нескольких регионах страны.

Глобальная логистическая цепочка очень сложна и подвержена влиянию внешних факторов. Около 70% активных фармсубстанций (АФС) в мире производится в Китае. Большинство готовых лекарственных форм из них, которые поставляются в Соединенное Королевство, производит Индия. Между тем, по данным Ассоциации производителей дженериков Великобритании (BGMA), 20–25% АФС производится в Великобритании.

По словам представителя BGMA, серьезных проблем с дефицитом лекарств удалось избежать благодаря достаточному запасу АФС.

Как отметил исполнительный директор Ассоциации британской фармацевтической промышленности (ABPI) Ричард Торбетта, нужно стимулировать производство лекарств и другой продукции медицинского назначения в Великобритании, чтобы обезопасить страну от возможного дефицита как во время пандемии, так и после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Илья Дугин

pharmvestnik