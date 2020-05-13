Объем розничных продаж косметики за первый квартал 2020 года снизился на 45%

По данным аналитической компании AlphaRM, всего аптеки реализовали 30 млн упаковок, что оказалось на 44% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Средняя цена за упаковку косметического средства за рассматриваемый период снизилась на 1% и составила 240 руб.

Более половины продаж в денежном выражении в первом квартале 2020 года пришлось на массовую косметику (59%), 28% рынка принадлежит дермокосметике и 13% – косметическим средствам, оказывающим лечебный эффект.

Максимум продаж дермокосметики в рублях среди регионов продемонстрировал Северо-Западный федеральный округ (36%). Наибольший объем лечебной косметики (19%) наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, а максимальная доля масс-маркета (75%) приходится на Северо-Кавказский (75%) и Дальневосточный федеральные округа.

В первом квартале 2020 лидерами по продажам стали корпорации: «Л’Ореаль» (доля продаж 15,5%), «Зелдис» (9,4%) и «Пьер Фабр» (4,2%).