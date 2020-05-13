Novavax получила от CEPI финансирование исследований вакцины против коронавируса

Novavax получила беспрецедентный по объему грант от глобальной коалиции по поддержке разработки вакцин против COVID-19.

Биотехнологическая компания Novavax («Новавакс») из штата Мэриленд (США) получила от Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) грант в размере 384 млн долл., сообщает FiercePharma.

Грант предназначен для финансирования клинических исследований (КИ) I/II фазы по вакцине-кандидату NVX-COV2373 и начала работ по масштабированию ее производства. В марте Novavax уже получала от CEPI грант в размере 4 млн долл. для финансирования ранних стадий разработки вакцины.

Исследования I фазы начнутся в Австралии в мае. Их результаты ожидаются в июле. КИ II фазы планируется провести в нескольких странах, сообщили в Novavax.

Часть полученных средств будет израсходована на расширение производства вакцины NVX-COV2373. Целевой объем производства на конец 2020 года – до 100 млн доз. В 2021 году компания планирует производить свыше 1 млрд доз вакцины.

NVX-COV2373 представляет собой рекомбинантную вакцину на основе наночастиц в комбинации с адъювантом Matrix-M, который также является разработкой Novavax. Данная платформа недавно показала свою эффективность в КИ III фазы квадривалентной противогриппозной вакцины NanoFlu у пациентов в возрасте от 65 лет.

Татьяна Кублицкая

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