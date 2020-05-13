Онкология лидировала по числу проводимых в России в 2019 году ММКИ

В 2019 году Минздрав России выдал 746 разрешений на клинические исследования, что на 14,2% больше, чем в 2018 году. Прирост продемонстрировали все виды исследований. При этом десятка лидеров-спонсоров претерпела заметные изменения.

В 2019 году количество разрешений, выданных на проведение клинических исследований (КИ) в России, выросло почти на 15% по сравнению с предыдущим годом. Однако наметившаяся тенденция в 2020 году, скорее всего, не сохранится. Виной тому пандемия нового коронавируса. Об этом говорится в выпуске № 20 информационно-аналитического бюллетеня Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), посвященного итогам прошлого года, который был направлен в «ФВ».

Традиционно лидером среди терапевтических областей по числу международных многоцентровых КИ (ММКИ) остается онкология с 76 исследованиями и долей в 24,3% от всех разрешений на международные проекты, выданных в 2019 году. Вместе с онкогематологией это 91 исследование и 29,1% разрешений, то есть почти треть всех новых ММКИ. На втором месте неврология с 33 исследованиями и долей в 10,5%. На третьем – ревматология: 29 и 9,3%.

Северо-Западный федеральный округ удерживает пальму первенства по количеству ММКИ: 287 исследований против 250 годом ранее. Далее идет Центральный округ: 283 против 272. Третье место у Приволжского федерального округа: 208 против 181.

Субъектами, в которых планируется открыть более 200 новых центров ММКИ, остаются Москва и Санкт-Петербург. Последнему благодаря 284 новым международным проектам в 2019 году удалось вернуть себе лидерскую позицию, которую он занимал в 2017 году и потерял в 2018-м. В Москве в прошлом году планировалось открыть центры только 268 ММКИ.

Топ-5 спонсоров ММКИ выглядит следующим образом: Merck & Co., Novartis (вкл. Hexal), Janssen Pharmaceutica (вкл. Actelion), Bristol-Myers Squibb (вкл. Celgene и Impact Biomedicines), Eli Lilly.

Большинство компаний присутствовали в рейтинге и в прошлые годы, отмечается в бюллетене. Merck & Co. нарастил число полученных разрешений с 13 в 2018 году до 29 по итогам 2019 года, а Novartis получил на девять разрешений меньше, чем годом ранее. В результате впервые за время наблюдений АОКИ Novartis уступил первое место, проиграв компании, занимавшей в 2018 г. лишь пятое–шестое место. Самое заметное падение по сравнению с 2018 годом демонстрирует F. Hoffmann-La Roche, перешедший со второго места на седьмое из-за двукратного сокращения числа полученных за год разрешений на ММКИ.

Общая стоимость поставок лекарственных средств, предназначенных для использования в клинических исследованиях, в рублевом эквиваленте выросла на 12,3%.

Первые обобщения о влиянии пандемии на рынок КИ будут сделаны по данным за январь-июнь 2020 года в следующем выпуске бюллетеня.

Екатерина Погонцева

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