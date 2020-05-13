Роспатент отменил действие патента Icos Corporation по улучшению растворимости тадалафила

Роспатент удовлетворил возражение НАО «Северная звезда» против действия патента компании Icos Corporation. В патенте описаны группы изобретений, согласно которым биодоступность тадалафила повышается за счет измельчения частиц препарата до менее чем 40 мкм.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала недействительным на территории России действие евразийского патента № 004302 на группу изобретений «В-карболиновые лекарственные продукты», который принадлежит компании Icos Corporation. Это следует из решения, опубликованного на сайте Роспатента.

Решение о прекращении действия патента было принято по результатам рассмотрения возражения, которое подала фармацевтическая компания «Северная звезда». Речь идет о препарате тадалафил, который применяют при лечении эректильной дисфункции.

Согласно патенту, тонкое измельчение (микронизация) тадалафила до размера его частиц от 10 до 40 мкм приводит к повышению растворимости и биодоступности препарата.

Однако «Северная звезда» в своем возражении, поданном в ноябре 2019 года, утверждала, что описанная технология и результаты ее применения уже были известны и группа изобретений по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

«В описании к оспариваемому патенту отсутствует какое-либо обоснование выбора величины размера частиц (степени микронизации), а именно не показано неожиданное влияние конкретного численного значения 40 мкм на скорость растворения (биодоступность) тадалафила для указанного технического результата – повышение биодоступности, достигаемой микронизацией (тонким измельчением) тадалафила до величины 40 мкм для более чем 90 процентов частиц», – приводятся в решении Роспатента доводы «Северной звезды».

В результате патент был признан полностью недействительным на основании того, что изобретение, описанное в нем, «очевидным образом для специалиста следует из предшествующего уровня техники».

Маргарита Грошева

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