Минздрав закупает реагенты для мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов

Минздрав объявил аукционы на поставку наборов реагентов для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов. Прием документов на участие в аукционах заканчивается 20 мая.

Минздрав России объявил аукционы на поставку наборов реагентов (реактивов) для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов, для мониторинга состояния и эффективности их лечения, а также для выявления антител к ВИЧ. Объявления об их проведении размещены на сайте zakupki.gov.ru.

– Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточных цитофлуориметрах EPICS XL и/ или Cytomics FC 500 и/или Navios для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 258 660,00 руб.

– Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке и плазме крови человека для иммунохимических анализаторов Abbott ARCHITECT.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 217 300,00 руб.

– Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре FACSCalibur для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 134 324,00 руб.

– Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (для количественного определения РНК ВИЧ-1 молекулярно-биологическими методами для анализатора Abbott m2000rt с автоматической пробоподготовкой Abbott m24sp).

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 888 960,00 руб.

— Наборы реагентов (реактивов) для выявления генетического материала ВИЧ (ДНК и/или РНК) молекулярно-биологическими методами для анализатора GeneXpert DX Cepheid.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 750 000,00 руб.

– Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для иммунохимических анализаторов «Cobas e 411» и «Cobas 6000».

Начальная (максимальная) цена контракта: 693 840,00 руб.

– Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре FACSCount для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 189 600,00 руб.

– Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре FACSCanto II для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 622 228,80 руб.

– Наборы реагентов (реактивов) для выявления генетического материала ВИЧ (ДНК и/или РНК) молекулярно-биологическими методами.

Начальная (максимальная) цена контракта: 566 320,84 руб.

Елена Сидорова

pharmvestnik