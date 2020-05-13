Особо пострадавшие от коронавируса системообразующие предприятия получат госпомощь

Пострадавшие от последствий коронавируса системообразующие организации смогут получить поддержку со стороны государства. Для этого они должны пройти стресс-тестирование.

Правительство РФ утвердило перечень мер и правила их предоставления системообразующим организациям, пострадавшим от коронавируса. Соответствующее постановление № 651 подписал ио председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.

Для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование. Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях Межведомственной комиссии и Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

В постановлении указано, что Минэкономразвития должно до 15 мая утвердить порядок проведения оценки финансовой устойчивости (стресс-теста) предприятий, претендующих на предоставление в 2020 году мер господдержки; порядок рассмотрения заявлений о предоставлении господдержки; порядок проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; порядок ведения реестра системообразующих организаций, в отношении которых принято решение о согласовании предоставления мер господдержки, и мониторинга соблюдения условий их предоставления.

На заседании Правительства РФ 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что компании, вошедшие в отраслевые списки системообразующих предприятий, имеют право обратиться за кредитами по льготной ставке не более 5%.

В отраслевой перечень системообразующих предприятий Минпромторг включил 21 компанию фармацевтической промышленности.

Елена Сидорова

pharmvestnik