Pfizer отдаст на аутсорсинг производство некоторых препаратов Pfizer Inc планирует более активное использование услуг контрактных производителей. Компания готовится к масштабному производству экспериментальной вакцины для профилактики COVID-19. Компания Pfizer Inc («Пфайзер Инк.») ведет переговоры о передаче производства большего количества препаратов на аутсорсинг, пишет Reuters. Компания готовится к широкомасштабному производству экспериментальной вакцины для профилактики COVID-19, если будет доказана ее безопасность и эффективность. Американский фармпроизводитель изучает производственные возможности сети сторонних подрядчиков, насчитывающей около 200 компаний. Среди них – Catalent Inc («Каталент Инк.»), Lonza Group AG («Лонза Груп АГ») и Thermo Fisher Scientific Inc («Термо Фишер Сайентифик Инк.»). Передача части производственных функций на аутсорсинг позволит высвободить мощности четырех предприятий по производству вакцин. Эти мощности Pfizer будет использовать для производства вакцины против коронавируса SARS CoV-2. Вместе с тем компания сможет предотвратить срыв поставок других препаратов, сообщил президент отделения глобальных поставок Pfizer Майк Макдермотт. Pfizer передаст сторонним подрядчикам производство преимущественно вакцин и препаратов для внутривенного введения. Ежегодно компания производит около 1,5 млрд доз таких средств. Pfizer и ее германский партнер BioNTech SE («БайоЭнТек СЕ») объявили о начале поставок вакцин-кандидатов против коронавирусной инфекции в США для проведения клинических исследований I фазы. Исследования в Германии уже начались. При разработке вакцин-кандидатов используется технология иРНК. Татьяна Кублицкая

