Минпромтог назвал регионы с дефицитом масок

Наибольший дефицит масок наблюдается в аптеках Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. А также в десяти крупнейших областях и округах России. Это следует из письма Минпромтога. Копия документа есть у «ФВ».
Минпромторг вновь обратился к профильным аптечным ассоциациям, крупным аптечным сетям и дистрибьюторам с просьбой проинформировать ведомство о фактических поставках в аптечные учреждения регионов России всех видов масок. СРО «Ассоциация независимых аптек» и ассоциация «Фармацевтическое содружество» (Приморский край) предоставили «ФВ» собранные ими данные по регионам.
Какие проблемные регионы обозначил Минпромторг, а какие – ассоциации
Как следует из письма Минпромторга, «проблемными регионами» остаются:
|Республика Алтай, Архангельская, Вологодская, Курганская, Орловская, Ульяновская области, а также Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и регионы, расположенные в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.
В своем обращении ведомство призывает обратить пристальное внимание на доступность масок в названных регионах.
Как рассказала «ФВ» исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова, дефицит масок в России ликвидирован: их производят и завозят в страну в достаточном количестве. Но представители ряда региональных аптек по-прежнему опасаются ими торговать. По предварительному анализу, проведенному СРО, маски практически отсутствуют в Республике Хакасия. В малом количестве они присуствуют и в аптеках Красноярского края.
Аптеки не знают, какими масками можно торговать
Несмотря на то, что Минздрав разрешил аптекам торговать гигиеническими масками, направив в администрации регионов разъяснительное письмо, у аптек нет четкого понимания, какими масками можно торговать, а за продажу каких можно получить штраф.
Цены в регионах на маски сильно разнятся.
|Аптеки Новгородской области торгуют масками от 17 до 46 руб. за штуку. Красноярский край, где ассоциация также фиксирует дефицит этого товара, цена на маску доходит до 65 руб. Средняя цена в Тульской и Тверской областях – 45 руб. – таковы данные СРО «Ассоциация независимых аптек».
В Приморье обязательный масочный режим введен с 30 апреля. Как рассказала «ФВ» президент ассоциации «Фармацевтическое содружество» (Приморский край) Наталья Назаренко, в аптеки попадают маски от разных поставщиков.
«У многих аптек есть опасения, недопонимание: что можно продавать, а что нельзя. Поэтому осторожны. Возможно, для них нужны дополнительные разъяснения: с кем из поставщиков можно работать, а с кем нет», – говорит она.
Какие маски продаются в аптеках
Ассоциация «Фармацевтическое содружество» провела опрос среди своих участников по текущей ситуации с масками. По данным игроков аптечного рынка Приморья, маски полностью исчезли из оборота в начале февраля. Поставки возобновились лишь с 22 апреля. Среди причин опрошенные назвали не только невозможность закупить этот товар, но и высокую цену, а также требование 100%-ной предоплаты со стороны неизвестных поставщиков.
В регионе сохраняется повышенный спрос на маски. Но при этом игроки рынка констатируют – львиная доля предложений о закупках поступает от случайных, непроверенных поставщиков. Долю известных им дистрибьюторов они оценивают в 21%.
|Сейчас в аптеках Приморья есть все виды масок, однако преобладают гигиенические нетканые, цена на которые держится на уровне 26–28 руб. Средняя стоимость медицинской маски в регионе: 36–40 руб.
Как отмечает Назаренко, снять барьеры по доступности масок в аптечных организациях позволит возможность закупки товара у оптовых фармацевтических компаний, единые разъяснения для оптового и розничного звена со стороны регуляторов. А также льготы, субсидии для фармацевтических оптовых компаний для снижения цены «закупа» и социальной напряженности.
В распоряжении «ФВ» также имеется копия письма из администрации Тюменской области, направленного в Минпромторг. В нем, в частности сказано, что по состоянию на 6 мая количество масок (одноразового и многоразового использования) в аптечных сетях региона составляет более 1 млн штук.
До предприятий аптечной сети доведено письмо Минздрава и Росздравнадзора о возможности реализации в аптечных сетях гигиенических масок, указано в вышеупомянутом письме.
Однако, как считают представители ассоциации «Фармацевтическое содружество» и СРО «Ассоциация независимых аптек», бизнес ждет более детального разъяснения от регуляторов.
«К нам ежедневно поступают сотни вопросов от аптек: можно ли торговать по этому ГОСТу или нет. Аптечный бизнес был бы более спокоен, если бы имел на руках официальный документ, например, постановление правительства, в котором бы четко было разъяснено, какие виды масок можно продавать в аптеках», – подчеркнула Преснякова.
Фото: Игорь Чунусов
Оксана Баранова
pharmvestnik