Минпромтог назвал регионы с дефицитом масок

Наибольший дефицит масок наблюдается в аптеках Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. А также в десяти крупнейших областях и округах России. Это следует из письма Минпромтога. Копия документа есть у «ФВ».

Минпромторг вновь обратился к профильным аптечным ассоциациям, крупным аптечным сетям и дистрибьюторам с просьбой проинформировать ведомство о фактических поставках в аптечные учреждения регионов России всех видов масок. СРО «Ассоциация независимых аптек» и ассоциация «Фармацевтическое содружество» (Приморский край) предоставили «ФВ» собранные ими данные по регионам.

Какие проблемные регионы обозначил Минпромторг, а какие – ассоциации

Как следует из письма Минпромторга, «проблемными регионами» остаются:

Республика Алтай, Архангельская, Вологодская, Курганская, Орловская, Ульяновская области, а также Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и регионы, расположенные в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.

В своем обращении ведомство призывает обратить пристальное внимание на доступность масок в названных регионах.

Как рассказала «ФВ» исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова, дефицит масок в России ликвидирован: их производят и завозят в страну в достаточном количестве. Но представители ряда региональных аптек по-прежнему опасаются ими торговать. По предварительному анализу, проведенному СРО, маски практически отсутствуют в Республике Хакасия. В малом количестве они присуствуют и в аптеках Красноярского края.

Аптеки не знают, какими масками можно торговать

Несмотря на то, что Минздрав разрешил аптекам торговать гигиеническими масками, направив в администрации регионов разъяснительное письмо, у аптек нет четкого понимания, какими масками можно торговать, а за продажу каких можно получить штраф.

Цены в регионах на маски сильно разнятся.

Аптеки Новгородской области торгуют масками от 17 до 46 руб. за штуку. Красноярский край, где ассоциация также фиксирует дефицит этого товара, цена на маску доходит до 65 руб. Средняя цена в Тульской и Тверской областях – 45 руб. – таковы данные СРО «Ассоциация независимых аптек».

В Приморье обязательный масочный режим введен с 30 апреля. Как рассказала «ФВ» президент ассоциации «Фармацевтическое содружество» (Приморский край) Наталья Назаренко, в аптеки попадают маски от разных поставщиков.

«У многих аптек есть опасения, недопонимание: что можно продавать, а что нельзя. Поэтому осторожны. Возможно, для них нужны дополнительные разъяснения: с кем из поставщиков можно работать, а с кем нет», – говорит она.

Какие маски продаются в аптеках

Ассоциация «Фармацевтическое содружество» провела опрос среди своих участников по текущей ситуации с масками. По данным игроков аптечного рынка Приморья, маски полностью исчезли из оборота в начале февраля. Поставки возобновились лишь с 22 апреля. Среди причин опрошенные назвали не только невозможность закупить этот товар, но и высокую цену, а также требование 100%-ной предоплаты со стороны неизвестных поставщиков.

В регионе сохраняется повышенный спрос на маски. Но при этом игроки рынка констатируют – львиная доля предложений о закупках поступает от случайных, непроверенных поставщиков. Долю известных им дистрибьюторов они оценивают в 21%.

Сейчас в аптеках Приморья есть все виды масок, однако преобладают гигиенические нетканые, цена на которые держится на уровне 26–28 руб. Средняя стоимость медицинской маски в регионе: 36–40 руб.

Как отмечает Назаренко, снять барьеры по доступности масок в аптечных организациях позволит возможность закупки товара у оптовых фармацевтических компаний, единые разъяснения для оптового и розничного звена со стороны регуляторов. А также льготы, субсидии для фармацевтических оптовых компаний для снижения цены «закупа» и социальной напряженности.

В распоряжении «ФВ» также имеется копия письма из администрации Тюменской области, направленного в Минпромторг. В нем, в частности сказано, что по состоянию на 6 мая количество масок (одноразового и многоразового использования) в аптечных сетях региона составляет более 1 млн штук.

До предприятий аптечной сети доведено письмо Минздрава и Росздравнадзора о возможности реализации в аптечных сетях гигиенических масок, указано в вышеупомянутом письме.

Однако, как считают представители ассоциации «Фармацевтическое содружество» и СРО «Ассоциация независимых аптек», бизнес ждет более детального разъяснения от регуляторов.

«К нам ежедневно поступают сотни вопросов от аптек: можно ли торговать по этому ГОСТу или нет. Аптечный бизнес был бы более спокоен, если бы имел на руках официальный документ, например, постановление правительства, в котором бы четко было разъяснено, какие виды масок можно продавать в аптеках», – подчеркнула Преснякова.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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