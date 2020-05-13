Компания «Сотекс» организовала вебинары для врачей и пациентов из групп риска по СОVID-19

Фармацевтическая компания «Сотекс» совместно с Евразийской ассоциацией кардиологов приняла участие в организации образовательных мероприятий, посвященных легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) в период пандемии коронавирусной инфекции.

Пациенты с легочной артериальной гипертензией относятся к группе повышенного риска при заболевании COVID-19, поэтому тактика ведения данной категории больных в условиях эпидемии требует особого внимания от специалистов здравоохранения. Дополнительные знания о профилактике и лечении COVID-19 в сочетании с ЛАГ необходимы и самим пациентам.

Вебинары, предназначенные для врачей и пациентов, проводились на платформе Zoom при технической поддержке компании «Интермедсервис».

16 апреля состоялся вебинар для врачей, а 17 апреля, в партнерстве с некоммерческой организации «Дом редких», которая специализируется на помощи пациентам с орфанными заболеваниями, был проведен вебинар для пациентов с ЛАГ.

Ведущая вебинаров д.м.н., руководитель отдела легочной гипертензии НМИЦ кардиологии им. А.Л. Мясникова Тамила Мартынюк рассказала участникам об особенностях лекарственной терапии ЛАГ и СОVID-19, а также о лекарственных взаимодействиях антигипертензивных и противовирусных препаратов. Также была подчеркнута роль телемедицинских консультаций, которые особенно важны для пациентов с ЛАГ, существенно ограниченных в передвижениях.

Источник: компания «Сотекс»

pharmvestnik