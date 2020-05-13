Росздравнадзор временно запретил использовать ИВЛ, закупленные Минпромторгом РФ для борьбы с коронавирусом

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила применение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода (УПЗ, входит в ГК «Ростех»), выпущенных в период с 1 апреля 2020 года. Как ранее сообщал Минпромторг РФ, всего компания успела поставить около 1,5 тысячи аппаратов – порядка 1 тысячи по заказу ведомства, еще 500 – по прямым заказам регионов. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила применение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода (УПЗ, входит в ГК «Ростех»), выпущенных в период с 1 апреля 2020 года. Как ранее сообщал Минпромторг РФ, всего компания успела поставить около 1,5 тысячи аппаратов – порядка 1 тысячи по заказу ведомства, еще 500 – по прямым заказам регионов.

Применение аппарата ИВЛ временно приостановлено «в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан при его применении», сообщается в письме Росздравнадзора №014-873/20 от 12 мая 2020 года (имеется в распоряжении Vademecum), направленном медорганизациям и органам Росздравнадзора и Минздрава в регионах РФ.

В период с 9 по 12 мая в перепрофилированном под реанимацию отделении ГКБ №50 им. С.И. Спасокукоцкого Департамент здравоохранения Москвы и в реанимации больницы им. Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли два пожара, в результате которых погибли шесть пациентов.

Предположительно, пожары начались из-за возгорания аппаратов ИВЛ. В обоих случаях аппараты были произведены на одном предприятии – Уральском приборостроительном заводе, входящим в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех». Росздравнадзор сообщил, что проводит проверку качества и безопасности аппаратов ИВЛ в больницах, в которых произошло возгорание.

В АО «КРЭТ» рассказали Vademecum, что аппараты прошли все необходимые испытания, включая работу под нагрузкой, и к ним не было претензий, начиная со времени эксплуатации в 2012 году, призвав дождаться официальных итогов расследования. Среди других причин пожара в Москве называлась неисправность электропроводки, которая привела к возгоранию кислорода.

В конце марта 2020 года Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на закупку 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Единственным поставщиком была назначена «дочка» ГК «Ростех» АО «КРЭТ».

За март и апрель 2020 года АО «КРЭТ» заключило контракты на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» на 14,46 млрд рублей. Половину объема поставки – почти на 7,5 млрд рублей – обеспечила централизованная закупка Минпромторгом РФ 6,7 тысячи ИВЛ. Помимо Минпромторга, крупнейшими закупщиками ИВЛ стали Дирекция единого заказчика Московской области (780 аппаратов за 1,1 млрд рублей), Минздрав Ставропольского края (312 аппаратов за 581 млн рублей), а также ГКУ «Техобеспечение» Минздрава Республики Башкортостан (300 ИВЛ за 558 млн рублей). Стоимость аппаратов колебалось от 1,1 до 2,4 млн рублей.

Фото: rostec.ru

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