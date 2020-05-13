РВК выдаст до 50 млн рублей на разработку проектов по борьбе с COVID-19

Российская венчурная компания (РВК) объявила о старте антикризисной программы поддержки разработчиков технологических проектов, направленных на борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями. По программе Национальной технологической инициативы (НТИ) компании смогут получить гранты в размере до 50 млн рублей. Российская венчурная компания (РВК) объявила о старте антикризисной программы поддержки разработчиков технологических проектов, направленных на борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями. По программе Национальной технологической инициативы (НТИ) компании смогут получить гранты в размере до 50 млн рублей.

«Обязательным условием является обеспечение заявителями внебюджетного софинансирования своих проектов в размере не менее 30% от суммы гранта, а также наличие заказов на пилотное внедрение разработок», – отметили в РВК.

Также среди условий – соответствие проекта одной из «дорожных карт» НТИ и направленность на борьбу с пандемией коронавируса («от медицинских разработок до сервисов дистанционного предоставления услуг»). В компании сообщили, что заявки на получение финансирования будут рассмотрены в ускоренном порядке, а одобрение займет не более 8 недель.

«Одобренные проекты также смогут получить поддержку в преодолении избыточных административных и регуляторных барьеров в рамках взаимодействия с рабочими группами НТИ, в которые входят представители профильных органов власти», – подчеркнули в РВК.

В апреле 2020 года фонд «Сколково» также упростил порядок получения грантов на проекты по разработке систем предотвращения распространения SARS-Cov-2, защиты здоровья и снижения риска инфицирования коронавирусом на работе и в местах потенциального скопления людей. Три четверти стоимости таких решений будут софинансироваться фондом через специальный грант, процесс их выдачи будет ускорен, а каждая компания – участник сможет получить до трех грантов.

Фото: rvc.ru

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