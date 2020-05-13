Старший вице-президент «МедИнвестГрупп» стал заместителем губернатора Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт назначил своим заместителем по здравоохранению и вопросам социальной поддержки старшего вице-президента ГК «МедИнвестГрупп» Андрея Белостоцкого. Занимавшая эту должность Ирина Хмелевская уволилась по собственному желанию 11 мая 2020 года.

Причины кадровой перестановки не уточняются, однако Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 12 мая отметил грамотную работу Хмелевской и наградил ее почетной грамотой. «Планы были другие, и задачи, которые мы ставили, носили другой характер. Никто не думал, что в пожарном режиме придется бороться с коронавирусом. <…> Не каждый мужчина сможет работать в таком режиме. Но Ирина Григорьевна работала стойко и грамотно», – отметил он.

Андрей Белостоцкий в 1992 году окончил Северо-Осетинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». С 1993 по 2005 годы работал сначала младшим научным сотрудником Московского НИИ туберкулеза, затем прошел путь от хирурга до заместителя главного врача по хирургии в Клинике фтизиопульмонологии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. В 2005 году Белостоцкий был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, а в 2010 году возглавил московскую ГКБ №55.

В 2011 году Андрей Белостоцкий был назначен руководителем Дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Южного административного округа Москвы, с 2015-го по 2019 год возглавлял Дирекцию по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы, а в декабре 2019 года занял пост старшего вице-президента ГК «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина.

Ирина Хмелевская окончила Курский ГМУ в 1993 году по специальности «врач-педиатр». Имеет высшую квалификационную категорию и степень доктора медицинских наук. До назначения вице-губернатором Курской области в январе 2019 года врач занимала должность проректора КГМУ по лечебной работе и взаимодействию с клиническими базами. По словам губернатора Романа Старовойта, Хмелевская после увольнения возвратится к работе в университете.