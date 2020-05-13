Челябинский «Областной аптечный склад» предоставляет фармкомпаниям УРФО весь спектр логистических услуг

В 1903 году провизор Ицке-Янкель Плаксман достроил в Челябинске каменный дом: на первом этаже располагались аптека, аптекарский магазин и склад медикаментов, а на втором – восемь жилых комнат для семьи провизора. В 1919 году аптека Плаксмана была национализирована и передана Народному комиссариату здравоохранения. С этой даты челябинский «Областной аптечный склад» отсчитывает новую историю фармкомпании, имеющей сегодня в активе более 300 розничных точек и мощный 3pl-логистический комплекс. В 1903 году провизор Ицке-Янкель Плаксман достроил в Челябинске каменный дом: на первом этаже располагались аптека, аптекарский магазин и склад медикаментов, а на втором – восемь жилых комнат для семьи провизора. В 1919 году аптека Плаксмана была национализирована и передана Народному комиссариату здравоохранения. С этой даты челябинский «Областной аптечный склад» отсчитывает новую историю фармкомпании, имеющей сегодня в активе более 300 розничных точек и мощный 3pl-логистический комплекс.

В 2013 году «Областной аптечный склад» создал собственный логистический комплекс класса А, в первую очередь – для обслуживания своих аптек, количество которых сегодня выросло до 306 точек. Параметры объекта впечатляют: площадь комплекса 8 755 «квадратов» сопоставима с размером поля на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи, а общая емкость 131 тысяча кубических метров – это примерно 1 300 товарных вагонов. Склад, оснащенный 10 доками погрузки-разгрузки и тремя современными холодильными камерами суммарным объемом 1 500 кубических метров, функционирует круглосуточно. Отладив взаимодействие всех звеньев в цепочке поставок, модернизировав технологии приемки, хранения, сборки, контроля и отгрузки фармпродукции, «Областной аптечный склад» начал работать как полноценный 3pl-оператор.

Размещение товара происходит с помощью современной системы управления складом AZ.WMS. Эта же система используется для оптимизации процессов, наиболее значимые из которых – партионный учет и дифференциация по условиям хранения. Кроме этого, использование AZ.WMS помогло вдвое повысить производительность сборщиков. Система помогает управлять функционалом склада, откликаясь на разнообразные потребности бизнес-партнеров: сборка позаказно, мультипикинг (сборка нескольких заказов за один проход) или конвейерная сборка заказов.

AZ.WMS позволяет получить информацию о статусе всех происходящих процессов и актуальные сведения о товарных остатках каждого клиента в любое время, что подразумевает формирование персональных отчетов для контрагентов. При необходимости центр управления 3pl-оператора может интегрироваться с учетными системами компаний-партнеров по принципу удаленного склада.

«Областной аптечный склад» оказывает весь спектр тематических услуг: хранение, сборка, обработка всех типов грузов, переупаковка, формирование наборов, стикеровка и доставка в удобное для клиента время. Сборка товаров может осуществляться паллетно, коробочно или штучно. Компания предоставляет услуги крупнейшим поставщикам и производителям лекарственных препаратов, медицинских изделий, ортопедии и оптики. В числе ключевых партнеров «Областного аптечного склада» – региональный минздрав, использующий весь спектр услуг 3pl-оператора, а также объединение АСНА, сотрудничала компания с фармпроизводителями «Полисорб» и «Материа Медика».

С октября 2019 года «Областной аптечный склад» обрабатывает фармпродукцию номенклатуры госпрограммы «14 ВЗН», как известно, уже требующей наличия маркировки. Иными словами, актуальный нормативный дедлайн – 1 июля 2020 года, когда маркировка станет обязательной для всех лекарств, – «Областной аптечный склад» встречает во всеоружии уже сегодня: в настоящее время на складе хранится более 30 тысяч единиц маркированной продукции. Компания может работать и с прямым акцептованием, и с обратным, ее операционные возможности позволяют производить штучную сборку товара со сканированием кодов SGTIN и отправкой информации в МДЛП.

Благодаря всестороннему опыту работы в товаропроводящей цепи, «Областной аптечный склад» был выбран центром компетенции для фармацевтических организаций Челябинской области и проводит тестирования и консультации по взаимодействию с МДЛП.

Логистический комплекс «Областного аптечного склада» предоставляет весь спектр услуг по обработке, транспортировке, документообороту и ответственному хранению грузов. Оператор адаптирует и реализует технологии клиента с удаленным контролем и управлением товарным запасом.

Узнать подробности и оставить заявку, можно связавшись с координатором по логистике АО «Областной аптечный склад» Дмитрием Мальцевым: dmitriy.malcev@oac74.ru, 8-906-890-10-60, https://oac74.ru/

Фото: «Областной аптечный склад»

vademec