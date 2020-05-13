В России зарегистрирован акалабрутиниб для лечения пациентов с ХЛЛ и МЛЛ

По сообщению компании «АстраЗенека», препарат акалабрутиниб (ТН Калквенс®) для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза/мелкоклеточной лимфоцитарной лимфомы (ХЛЛ/МЛЛ) и рецидивной/рефрактерной формы мантийноклеточной лимфомы (р/р МКЛ) внесен в Государственный реестр лекарственных средств.

Акалабрутиниб успешно прошел рандомизированные клинические исследования, продемонстрировав высокую эффективность и благоприятный профиль безопасности. Данные клинических исследований свидетельствуют о том, что он может стать новым стандартом таргетной терапии пациентов, страдающих хроническим лимфоцитарным лейкозом и мантийноклеточной лимфомой.

Препарат разрешен к применению в США и некоторых странах мира. В США ему присвоен статус прорывной терапии. Основой для предоставления данного статуса стали положительные результаты промежуточных анализов, продемонстрировавших, что применение лекарственного средства позволяет значительно увеличить выживаемость пациентов и продлить время без прогрессирования заболевания.

В компании уточняют, что таргетная терапия занимает важное место в терапии хронического лимфоцитарного лейкоза (ХЛЛ) и мелкоклеточной лимфоцитарной лимфомы (МЛЛ) и внедрение в клиническую практику инновационной терапии онкогематологическим препаратом акалабрутиниб позволит значительно повысить клиническую эффективность лечения пациентов с ХЛЛ и МЛЛ, и что не менее важно, позволит сохранить высокое качество жизни.

gmpnews