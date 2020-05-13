К клиническому испытанию российского препарата против COVID-19 подключились 11 центров

По данным Минздрава России на 12 мая 2020 года было одобрено проведение клинических испытаний российского препарата с МНН-левилимаб 11 медицинских центров. Врачи отмечают положительную динамику пациентов с подтвержденным коронавирусом средней и тяжелой тяжести. Регистрация препарата в Минздраве РФ ожидается в конце мая 2020 года.

Генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов

ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ — 7 МАЯ, ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ О СКОРОМ НАЧАЛЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНГИБИТОРА ЛЕВИЛИМАБА, ВЫРАЗИЛИ ЖЕЛАНИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИСПЫТАНИЯХ СЕМЬ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ. ТАКОЕ ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ К ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ СО СТОРОНЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ НАС ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, И ИНДИКАТОРОМ, ЧТО МЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ И НАШ НОВЫЙ ПРЕПАРАТ МОЖЕТ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ОТ КОРОНАВИРУСА УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ.

В компании уточняют, что изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. Однако сегодня, разработчики препарата намерены получить государственную регистрацию в рамках процедуры, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 441, в связи с тем, что механизм действия активного вещества связан с цитокиновым штормом, опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с COVID-19.

Напомним, что согласно Временным методическим рекомендациям о профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Минздрава России, смертность при COVID-19 ассоциирована, в том числе, с повышением уровня интерлейкина-6.

Главный исследователь ЦКБ Управления делами Президента РФ Никита Ломакин отмечает, что назначение левилимаба в самом начале клинического проявления дыхательной недостаточности позволяет предотвратить перевод пациентов в реанимационное отделение.

ИЗ 36 ПАЦИЕНТОВ УДАЛОСЬ ВЫПИСАТЬ ИЗ СТАЦИОНАРА 10 УЖЕ НА 7-8 СУТКИ, 1 ПАЦИЕНТ БЫЛ ПЕРЕВЕДЕН В РЕАНИМАЦИЮ.

В настоящее время к клиническим испытаниям левилимаба — отечественного оригинального ингибитора рецептора ИЛ-6 – подключились такие медицинские центры, как Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет», Государственное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова» Департамента здравоохранения города Москвы.

gmpnews