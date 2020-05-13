Финансирование разработки вакцины против коронавируса Novavax увеличено до $388 млн

Биотехнологическая компания Novavax объявила, что Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations – CEPI) инвестирует 384 млн долларов в дополнение к уже вложенным 4 млн долларов в марте в разработку и продвижение кандидата-вакцины NVX-CoV2373 (наночастичковая вакцина, представляющая S-белок SARS-CoV-2 с сапониновым адъювантом) от коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

По информации CEPI, общие инвестиции Коалиции в исследования и разработку вакцин против нового коронавируса достигли уже 446 млн долларов.

Дополнительное финансирование для компании Novavax должно поспособствовать быстрому наращиванию вакцинного антигена NVX-CoV2373, а также адъюванта Matrix-M ™, который должен усилить иммунные ответы, стимулируя высокие уровни нейтрализующих антител. Кроме того, финансирование CEPI позволит значительно увеличить объемы крупномасштабного производства антигена и адъюванта.

Будут профинансированы доклинические исследования и клинические испытания фазы I и II. Фаза I начнется в этом месяце в Австралии, после чего должна пройти фаза II сразу в нескольких странах. Инвестиции CEPI также позволят профинансировать передачу технологии NVX-CoV2373 партнерам-производителям, находящихся в разных странах, для крупномасштабного производства вакцин. Кроме того, финансирование позволит крупномасштабное производство адъюванта Matrix-M ™ на основе сапонина на производственном предприятии Novavax в Уппсале (Швеция). Вторая производственная площадка определяется.

Novavax сможет производить до 100 млн доз вакцины к концу 2020 года, а в 2021 году, используя производственные мощности многих мировых площадок, увеличить до 1 млрд доз.

В соответствии с условиями соглашения предполагается, что вакцины будут закупаться и распределяться через международные структуры, какие именно – сейчас обсуждается.

gmpnews