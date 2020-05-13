ПРОМИС: мы создали умное решение для маркировки лекарственных препаратов

Дата обязательной маркировки лекарственных средств неумолимо приближается. Волнение фармпроизводителей понятно. Не каждая компания обладает техническими возможностями или квалифицированным персоналом для грамотного проведения этого достаточного сложного процесса. В свою очередь неправильно выстроенный процесс маркировки может повлечь за собой существенные дополнительные финансовые и временные затраты, вплоть до реализации проекта заново, что будет означать покупку нового оборудования.

Как фармкомпаниям выстроить процесс маркировки лекарственных средств в срок и в соответствии с выделенным бюджетом?

Компания ПРОМИС знает ответ на этот вопрос. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения для маркировки лекарственных препаратов с 2016-го года. Огромный опыт, накопленный за эти годы, технические возможности и профессионализм сотрудников компании были по достоинству оценены известными российскими фармпроизводителями.

Елена Лужаина, руководитель отдела продаж IT-продуктов АО «ПРОМИС»

«АО «ПРОМИС» является разработчиком ряда инновационных IT-решений, внедрение которых позволило фармацевтическим компаниям повысить эффективность процессов и выйти на новый уровень развития бизнеса. Особый интерес среди региональных и федеральных фармкомпаний вызывает ИТ-продукт «ПроСалекс», предназначенный для автоматизации процесса сериализации и агрегации лекарственных препаратов. Это неудивительно, ведь маркировка лекарственных средств совсем скоро станет частью повседневности.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ НАШЕГО ИТ-ПРОДУКТА «ПРОСАЛЕКС» – ПОМОЧЬ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ НЕ ОБЛАДАЮТ НЕОБХОДИМЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОЦЕСС МАРКИРОВКИ ИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С МИНИМАЛЬНЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗАТРАТАМИ.

Мы уже собрали множество положительных отзывов о нашем программном обеспечении. Некоторых фармпроизводителей мы можем поздравить с окончанием тестового периода процесса маркировки и началом работы в промышленном контуре системы».

Наталья Чеснокова, инженер-технолог ЗАО «ИНТЕЛФАРМ» о внедрении комплекса «ПроСалекс» для маркировки лекарственных препаратов на их предприятии

«Мы, как и все, понимали, что рано или поздно нам нужно будет решать вопрос по маркировке наших лекарственных средств. Программное обеспечение «ПроСалекс» было внедрено на нашем производстве около года назад. Скажу честно, вначале ПО «ПроСалекс» показалось сложным и непонятным. Но нас заверили, что мы не останемся «один на один» с новым ИТ-продуктом и что нам все поэтапно и доступно объяснят. Так и получилось.

Сначала у нас было много вопросов, но это естественный этап в процессе знакомства с любым новым ПО. На этапе наладки оборудования специалисты службы поддержки всегда были на связи, оперативно реагировали, решали наши проблемы дистанционно. Когда требовалось – даже выезжали к нам для настройки оборудования. Сейчас, когда все внедрено, и мы промаркировали первую серию лекарств, все стало намного проще и понятнее.

На сегодняшний день, мы можем ответственно заявить, что благодаря слаженной работе наших специалистов и сотрудников компании АО «ПРОМИС» мы готовы к маркировке».

Андрей Куприн, ведущий программист ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови» о внедрении программного обеспечения «ПроСалекс» в их компании

«ПО «Просалекс» мы установили летом 2018 года, с октября 2019 года специалистами АО «ПРОМИС» была установлена финальная версия.

Установка специального программного обеспечения для маркировки лекарственных препаратов — наш отклик на требования государства. Мы начали изучать коммерческие предложения ряда компаний, чьи ИТ — разработки помогли бы нам решить эту задачу. Рассматривали несколько программных решений, сравнивали их по многим критериям. Конкретно для менеджеров АО «ПРОМИС» мы заполнили анкету, тем самым обозначив свои потребности. На все наши вопросы о ПО для маркировки лекарственных средств были получены оперативные ответы, сформировано привлекательное коммерческое предложение.

Нужно отметить, что наша станция переливания крови обладает относительно небольшим производством с ручным методом нанесения 2Д-кода. Следовательно, нам не целесообразно было приобретать дорогостоящее или сложное в использовании оборудование. ПО «ПроСалекс» понятное, тем более нам были предоставлены все необходимые инструкции. Да, при пользовании ПО нужно соблюдать определенную последовательность действий, но весь алгоритм достаточно быстро запоминается. К тому же в последней версии ПО многие действия можно осуществить в одной вкладке.

Хотелось бы отметить работу специалистов службы поддержки. Я могу уточнить у них как нюансы по законодательству, так и инструкции по работе с ПО. Это лучше, чем в дальнейшем допустить ошибки уже на этапе процесса маркировки.

Я достаточно высоко оцениваю данное ПО. Настолько, что уже даже презентовал «ПроСалекс» нашим коллегам».

АО «ПРОМИС» предлагает эффективные ИТ-решения для фармпредприятий с автоматической и ручной фасовкой. Наш огромный опыт и реализованные проекты позволяют нам уверенно заявить, что наши разработки повысят эффективность Ваших процессов и позволят Вам выйти на новый уровень развития бизнеса. Оставьте заявку на нашем сайте saleks.pro и получите консультацию нашего менеджера.

gmpnews