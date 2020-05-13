Фармкомпания НАНОЛЕК стала членом Американской торговой палаты — AmCham Russia

«Для НАНОЛЕК членство в AmCham Russia это важный шаг в реалиях, свидетелями которых мы сегодня являемся. Мир меняется, и мы все должны поддерживать друг друга, обмениваться опытом, идеями, быть на острие международной научной и деловой повестки. Именно такая стратегия может быть реализована в диалоге с представителями международного сообщества. Американская торговая палата является той самой площадкой, где возможны обмен опытом и реализация совместных инициатив с представителями ведущих мировых корпораций», – прокомментировал Владимир Христенко, президент компании НАНОЛЕК.

Американская торговая палата (AmCham Russia) – это одна из ведущих иностранных деловых ассоциаций в России, которая объединяет более 500 крупнейших американских, европейских и российских компаний.

Деятельность Американской торговой палаты направлена на выстраивание диалога с российскими и американскими ведомствами, развитие деловых отношений российских компаний и международного сообщества, поиск эффективных решений в сфере бизнеса и инвестиций.

«Американская торговая палата в России (AmCham) приветствует присоединение к своему деловому сообществу компании НАНОЛЕК — инновационной российской компании, развивающей свой бизнес на таком высоко актуальном направлении, как биофармацевтика. Членами нашей палаты в России являются многие фармацевтические компании – лидеры отрасли мирового уровня. Уверен, что присоединение компании НАНОЛЕК к AmCham будет полезным всему нашему фармкомьюнити, а также, через формирование новых международных партнерств, будет способствовать развитию бизнеса самой компании НАНОЛЕК» , – сказал Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в России.

Стоит отметить, что российская биофармацевтическая компания НАНОЛЕК обладает собственным высокотехнологичным производством полного цикла по стандартам GMP и ISO. Предприятие специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов, как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров, с фокусом на профилактику и терапию социально значимых заболеваний. Компания обладает уникальным опытом в области трансфера технологий в рамках партнерств с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями (Merck, Sanofi, Novartis, Egis, Aspen, Celltrion, Riemser и др.).

gmpnews