AbbVie завершает трансформационное приобретение Allergan

На основании полученных разрешений со стороны регулирующих органов, в частности Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission – FTC) и Высокого суда Ирландии (Irish High Court), американская компания AbbVie объявила о завершении сделки по приобретению ирландской Allergan plc. Мегасделка стоимостью $63 млрд носит трансформационный характер для всех её участников.

По словам руководителя AbbVie Ричарда А. Гонсалеса (Richard A. Gonzalez),

ЭТО ВАЖНАЯ ВЕХА ДЛЯ КОМПАНИИ, ЕЁ СОТРУДНИКОВ, АКЦИОНЕРОВ И ПАЦИЕНТОВ. ОБНОВЛЕННАЯ ABBVIE С ХОРОШО ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫМ ПОРТФЕЛЕМ КАК В УЖЕ КОММЕРЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТАХ, ТАК И НАХОДЯЩИХСЯ В РАЗРАБОТКЕ, ПРОДОЛЖИТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ИННОВАЦИИ.

Эта сделка значительно расширяет доходную базу AbbVie и дополняет уже существующие лидирующие позиции в области иммунологии с препаратом Humira®, а также недавно зарегистрированными Skyrizi ™ и Rinvoq ™, в онкогематологии с препаратами Imbruvica® и Venclexta®. Allergan предоставляет новые возможности для роста в области нейробиологии с Botox® Therapeutics, Vraylar® и Ubrelvy ™, в области эстетической медицины с брендами Botox® и Juvederm®.

Этот портфель препаратов (уже зарегистрированных) позволит увеличить существующую платформу роста AbbVie (прежде Humira®) с 30 млн долларов за 2020 год до совокупного дохода в 50 млн долларов.

AbbVie и Allergan внесли изменения в свое первоначальное соглашение, чтобы обеспечить условие о присоединении к совету AbbVie только одного директора Allergan. Нынешний глава Allergan Брент Сондерс (Brent Saunders) решил не вступать в совет AbbVie. В совет директоров AbbVie избран Томас С. Фрейман (Thomas C. Freyman).

Напомним, что для выполнения условий сделки Allergan согласился передать AstraZeneca экспериментальный ингибитор IL-23 brazikumab (бразикумаб представляет собой моноклональное антитело, разрабатываемое для лечения болезни Крона и язвенного колита).

Рецептурное лекарственное средство Zenpep (pancrelipase, панкрелипаза) для лечения экзокринной недостаточности поджелудочной железы (как следствие муковисцидоза поджелудочной железы и других состояний) будет передано Nestle. Zenpep содержит смесь пищеварительных ферментов (липазы, протеазы и амилазы) из поджелудочной железы свиньи. Помимо этого, Nestle приобретет Viokace, ещё один препарат панкреатического фермента.

Согласно условиям соглашения, акционеры Allergan получат 0,8660 акций AbbVie и 120,30 доллара США наличными за каждую акцию Allergan, в общей сложности на сумму 193,23 доллара США за акцию Allergan (исходя из цены обыкновенных акций AbbVie в размере 84,22 доллара США на момент закрытия торгов 7 мая 2020 года).

gmpnews