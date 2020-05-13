У 26 сотрудников Cadila подтвержден COVID-19, одно из предприятий закрыто

Одна из крупнейших индийских компаний Cadila Pharmaceuticals 7 мая закрыла своё производственное предприятие в Ахмедабаде (Индия) после того, как у более чем двух десятков ее сотрудников был выявлен положительный результат тестирования на COVID-19.

По информации Reuters, у пяти сотрудников предприятия выявили положительный результат на COVID-19 ещё в первых числах мая, а у 21 работника коронавирусная инфекция была определена через неделю.

«5 мая мы собрали образцы у 30 сотрудников Cadila и уже через день результаты тестирования 21 сотрудника вернулись положительными», – сообщил региональный директор по развитию.

По его словам, 7 мая было принято решение о закрытии завода Dholka. 95 работников предприятия были помещены на карантин, на самом производственном участке провели обеззараживание.

Примечательно, что инцидент произошел спустя всего несколько дней после того, как Индия начала ослаблять ограничения, предпринятые в связи с распространением коронавирусной инфекции. По словам издания, Ахмедабад является одним из наиболее пострадавших городов Индии и здесь, на неделе с 4 по 10 мая, ограничения ужесточили.

Помимо предприятия Dholka, Cadila Pharmaceuticals располагает производственными площадками и в других частях Индии, а также в Эфиопии (всего 5 заводов, на которых трудятся более 8 тыс. работников). Компания является крупным производителем активных фармацевтических ингредиентов (АФИ).

gmpnews