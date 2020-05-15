В аптеках возник дефицит противоопухолевого препарата из перечня ЖНВЛП

Производители предупредили об отсутствии в аптеках противоопухолевого препарата «Гидреа» (гидроксикарбамид) и его немецкого аналога «Гидроксикарбамид медак». Лекарство входит в перечень ЖНВЛП и применяется при лечении миелолейкоза, меланомы, эритремии, рака яичников и опухоли мозга. Уточняется, что препараты должны вновь появиться в продаже до конца мая. На рынке есть другие производители гидроксикарбамида, но они почти не поставляют его в аптеки и работают на рынок госзакупок.

Временный дефицит

В аптеках наблюдается временный дефицит противоопухолевого препарата «Гидреа» (гидроксикарбамид), сообщили «ФВ» в пресс-службе компании-производителя «ООО Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»,BMS; США). Аналог этого препарата «Гидроксикарбамид медак» также находится в дефиците, но уже скоро вернется на прилавки аптек, уточнил генеральный директор ООО «Тируфарм» — официального представительства немецкого производителя Medac GmbH («Медак Гмбх») — Михаил Тимаков. Хотя у гидроксикарбамида есть много аналогов, Bristol-Myers Squibb поставляет в российские аптеки более 90% упаковок препарата, следует из данных AlphaRM.

Гидроксикарбамид входит в перечень ЖНВЛП. Это цитостатический препарат, который применяют при лечении миелолейкоза, меланомы, эритремии, рака яичников, опухоли мозга и других заболеваний.

Как объяснили в Bristol-Myers Squibb, отсутствие препарата в продаже связано с «небольшой задержкой доставки из-за недостатка упаковочных материалов». Там отметили, что в настоящее время проблема успешно решена, и ожидается, что препарат поступит в свободную продажу до конца мая.

Что касается «Гидроксикарбамида медак», то Тимаков объяснил, что причиной дефицита препарата в аптеках стали несколько факторов. Во-первых, компания Haupt Pharma Amareg («Хаупт Фарма Амарег») – контрактный производитель препарата — поставила его в адрес Medac только в конце апреля, а не в конце марта, как планировалось. Это связано с введением карантинных ограничений на территории Германии из-за распространения коронавирусной инфекции, уточнил Тимаков. Он отметил, что препарат уже направили дистрибьютору. «После прохождения обязательных процедур таможенного оформления и ввода в оборот препарат будет доступен в аптечных сетях страны со второй половины мая», — сказал Тимаков.

Повышенный спрос

Еще одной причиной временного отсутствия «Гидроксикарбамида медак» в аптеках стал повышенный спрос на препарат в марте, отметил Тимаков. По его мнению, это могло быть обусловлено негативными новостями об ослаблении курса рубля и ситуацией с распространением COVID-19. «Это привело к опустошению на начало апреля 2020 года складских остатков аптечного дистрибьютора компании АО НПК «Катрен» и, как следствие, к отсутствию препарата на полках аптек», — пояснил Тимаков.

По данным аналитической компании AlphaRM, продажи гидроксикарбамида за первый квартал 2020 выросли на 76% в рублях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за первые четыре месяца 2019 года была продана 81 тыс. упаковок препарата на сумму 32,5 млн руб., а в 2020 году за этот же период продали 143 тыс. упаковок на 55,2 млн руб.

Розница и госсегмент

Согласно данным ГРЛС, сейчас производством гидроксикарбамида также занимаются российские компании ООО «Озон», ООО «Натива», израильская компания «Тева», а также белорусский производитель «Белмедпрепараты».

Основным поставщиком для аптек является Bristol-Myers Squibb. Согласно данным AlphaRM, 2018 году продажи «Гидреа» в аптеках занимали 94,9% от всех продаж гидроксикарбамида, в 2019 году — 93,5%, а в 2020 году — 95,4%. В прошлом году компания продала на российском рынке 308 тыс. упаковок препарата, 252 тыс. упаковок из которых были поставлены в аптеки. За первый квартал 2020 года в аптеках были проданы 83 тыс. из 87 тыс. упаковок.

Остальные производители в основном ориентированы на продажу препаратов через государственные закупки. Так, в прошлом году компания Medac поставила в госсегмент 75 тыс. упаковок препарата из общего числа продаж 83,4 тыс. упаковок. В первом квартале 2020 года компания продала через госзакупки 23,7 тыс. из 27,8 тыс. упаковок.

Белорусская компания «Белмедпрепараты», которая вышла на российский рынок только в 2019 году, успела за третий и четвертый кварталы продать на торгах 37 тыс. упаковок гидроксикарбамида. В этом году копания продала через госзакупки 23,77 тыс. упаковок.

Влияние «третьего лишнего»

Компания Medac в настоящее время рассматривает вопрос дальнейшего присутствия своего препарата на российском рынке, уточнил Тимаков. Он объяснил, что после прихода на рынок препарата компании «Белмедпрепараты» участие «Гидроксикарбамида медак» в госзакупках стало почти невозможным из-за правила «третьего лишнего». Если участники торгов предложат поставить два препарата российского и белорусского производства, то предложения с поставкой иностранного препарата будут отклонены. При этом госпитальные продажи составляли около 70% всех продаж «Гидроксикарбамида медак», уточнил Тимаков.

Маргарита Грошева

pharmvestnik