Вакцину против коронавируса компании Moderna FDA рассмотрит ускоренно

FDA присвоило статус ускоренного рассмотрения вакцине против COVID-19 компании Moderna. Препарат-кандидат может быть одобрен уже в 2021 году.

Компания Moderna Inc. («Модерна, Инк.») заявила, что экспериментальная вакцина mRNA-1273 против коронавируса получила статус ускоренного рассмотрения от FDA, который позволит быстрее вынести регуляторное решение, пишет Reuters. Препарат на такой позиции может также получить статус «приоритетного рассмотрения», после чего FDA принимает решение об одобрении препарата в течение шести месяцев.

Moderna надеется приступить к клиническим исследованиям (КИ) III фазы своей вакцины mRNA-1273 в начале лета, пишет Fierce Pharma. Пока ожидаются результаты КИ I фазы под руководством Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), компания готовится к дальнейшим исследованиям. На КИ II уже получено разрешение от FDA, его начало ожидается в скором времени. Таким образом, есть вероятность одобрения этого препарата уже в следующем году.

Как ранее сообщал «ФВ», в апреле Moderna получила финансирование от Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA) в размере 483 млн долл. для доведения вакцины до стадии регистрации.

В процессе разработки и испытаний находятся более 100 вакцин-кандидатов против COVID-19, несколько находятся в стадии клинических исследований, отмечает Reuters. Всемирная организация здравоохранения предупредила в апреле, что процесс может занять как минимум 12 месяцев.

Анастасия Теслина

pharmvestnik