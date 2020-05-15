Покупатели стали больше прислушиваться к советам аптечных работников и интернет-отзывам

Приобретая новый для себя препарат, потребитель в первую очередь руководствуется назначением врача. Однако все больше покупателей доверяют советам фармацевтов и отзывам в интернете.

Доля потребителей, которые приобрели новые для себя препараты, выросла в IV квартале 2019 года до 26,4% по сравнению с 20,8% в аналогичном периоде 2017 года. При этом 72% из них отметили, что сделали это в соответствии с назначением врача.

На втором месте с большим отрывом идут советы фармацевта — 24,2%, на третьем — отзывы в Интернете 13,9%. Об этом свидетельствуют данные проекта HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» компании Ipsos в России (имеется в распоряжении «ФВ»).

По совету друзей

При проведении новой волны было опрошено 5540 респондентов в 47 городах России. В качестве новых учитывались как впервые приобретенные лекарственные средства в связи с возникшими проблемами со здоровьем, так и те препараты, которыми потребители заменяли привычные им бренды.

По данным исследования, в 72% случаев потребители следовали назначению врача. Причем этот показатель практически не менялся за последние годы. На втором месте с большим отрывом идут советы первостольника. При этом за два года их роль существенно возросла: в IV квартале 2019 года рекомендацию провизора отметили 24,2% респондентов против 13,0% в аналогичном периоде 2017 года.

Укрепились позиции такого драйвера, как рекомендации семьи и друзей – 15,2%. Кроме того, выросла доля опрошенных, которых приобрели новый препарат благодаря отзывам в интернете – 13,9% по данным IV квартала 2019 в сравнении с 2,7% двумя годами ранее. Характерно, что доля покупателей, совершающих выбор самостоятельно, позитивной динамики не демонстрирует и составляет 5,2%.

Шамиль Ахметзянов

Екатерина Погонцева

pharmvestnik