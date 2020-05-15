Фонд «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» продал компанию «Айвикс» ирландскому фармпроизводителю

Фонд «Биопроцесс Кэпитал Венчурс», созданный с участием капитала РВК, вышел из компании «Айвикс», продав свою долю в проекте ирландской биофармацевтической компании Ovoca Bio PLC за 5 млн долл. Ранее Ovoca Bio PLC выступала инвестором второго раунда инвестирования проекта. Об этом говорится в сообщении РВК.

Компания «Айвикс», созданная в середине 2012 года, специализируется на разработке лекарственного средства на основе сигнального пептида ВР101 — модулятора нарушений лимбико-ретикулярного комплекса для стимуляции женской репродуктивной функции. Пептиды специфически влияют на центральную нервную систему, а также сходны с аналогичными пептидами, вырабатываемыми в человеческом организме, что делает их применение максимально безопасным. В основу лекарственного средства легли идеи ученых Института молекулярной генетики РАН.

Компания «Айвикс» получила инвестиции «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» в 2013 году. В марте 2019 года команда успешно завершила III фазу клинических испытаний лекарственного средства, а в сентябре 2019 года обратилась в Минздрава России за разрешением вывода препарата на рынок. Ожидается, что в случае получения одобрения регулятором препарат «Айвикс» для женского репродуктивного здоровья может поступить в продажу до конца 2020 года.

«Партнерство с ирландской компанией Ovoca Bio PLC позволит ускорить международную экспансию продукта», – отметил заместитель генерального директора – инвестиционный директор РВК Алексей Басов.

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