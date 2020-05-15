Аптечный рынок в апреле продолжил рост

После рекордного роста аптечных продаж лекарств в марте 2020 года рынок продолжил рост в апреле, хотя и гораздо меньшими темпами. В марте в деньгах продажи лекарств в аптеках выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в апреле – на 3%.

По предварительным данным AlphaRM, продажи лекарств в апреле 2020 года составили 86,6 млрд руб., в апреле 2019 года – 84,1 млрд руб. В упаковках рост в апреле текущего года больше – с 421,6 млн упаковок до 457 млн упаковок, то есть на 8%.

После сильного роста аптечных продаж лекарств в марте, участники рынка ожидали спада в апреле в связи с ограничением передвижений людей из-за самоизоляции. В отдельные недели апреля снижение действительно было. В период с 6 по 12 апреля 2020 года аптечные продажи лекарств снизились на 8% в рублях и 7% в упаковках относительно аналогичного периода 2019 года, с 13 по 19 апреля 2020 года – на 1% в рублях и на 2% в упаковках.

В апреле продажи снизились только в двух округах: на 17% в Северо-Западном и на 6% в Приволжском.

В целом за первые 18 недель 2020 года (с 1 января по 3 мая) аптечные продажи лекарств выросли на 9,28% и составили 371 млрд руб., в упаковках рост составил 5,2% до 1,9 млрд упаковок.

Елена Калиновская

pharmvestnik