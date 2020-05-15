Минпромторг разъяснил сроки применения кода товара в отношении масок

Минпромторг выпустил два письма, разъясняющие применение кода товара для средств индивидуальной защиты (СИЗ). Согласно их текстам, аптеки обязаны применять спецкод с 28 апреля. Ведомство просит аптечные организации ускорить обновление торгово-ученых систем, а региональных властей — сообщить о тех компаниях, которые начали применять товарные коды, до 15 мая.

С 28 апреля аптеки обязаны указывать в кассовом чеке и бланке строгой отчетности обязательный реквизит «код товара» в отношении СИЗ. Об этом задним числом сообщил организациям Минпромторг. Письмо, содержащее эту информацию, 3 мая подписано статс-секретарем Минпромторга, заместителем министра Виктором Евтуховым. Копия письма есть у «ФВ».

«В этой связи просим ускорить обновление торгово-учетных систем <…> аптечных организаций и проинформировать Минпромторг России о выполнении указанных требований организациями с указанием ИНН», — сказано в документе.

В другом письме ведомства, датированным 8 мая, Минпромторг просит региональные правительства до 15 мая 2020 года прислать информацию об общем числе аптек, а также о количестве тех из них, кто указывает в кассовом чеке код товара для СИЗ. В документе указано, что речь идет об отдельных видах товаров, являющимися СИЗ, в том числе масках лицевых для защиты дыхательных путей (одноразовых и многоразовых). Это письмо также есть у «ФВ».

С помощью писем Минпромторг пытался разъяснить постановление правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 521. С его помощью правительство внесло СИЗ в перечень товаров, для которых стал обязателен реквизит «код товара». Это поможет отследить спрос на изделия, в том числе маски. Тогда представители фармрынка не могли понять, когда именно постановление вступает в силу.

«Непонятно, как в такие короткие сроки организовать работу, тем более задним числом, — говорит президент «Фармсодружества» Наталья Назаренко. — Кроме того, в Постановлении 521 размыта разница между СИЗ и медизделиями. Эти категории необходимо четко обозначить для аптек». Она отмечает, что до рассылки писем Минпромторга аптечные сети ожидали, что постановление вступит в силу не ранее октября 2020 года.

«ФВ» отправил запрос в Минпромторг России с просьбой разъяснить процедуру и применения кода товара и ее сжатые сроки в отношении масок.

Ольга Коберник

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