Минздрав предложил упростить порядок закупки лекарств по торговым наименованиям

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документ, подготовлен по итогам совещания у председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о совершенствовании онкологической медицинской помощи населению. Об этом сообщается на сайте regulation.gov.ru

В связи с многочисленными обращениями лечащих врачей и пациентов, и в целях подбора эффективной терапии и возможности индивидуальной терапии для пациентов, в том числе несовершеннолетним гражданам, Минздрав предлагает не применять постановление №1289 при закупках лекарств, входящих в перечень закупаемых в соответствии с их торговыми наименованиями, а также при осуществлении закупки лекарств по их торговому наименованию в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 831 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», используемых при социально значимых заболеваниях.

Елена Сидорова

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