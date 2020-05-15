Gilead подписала соглашения по производству remdesivir для 127 стран

Gilead Sciences подписала с пятью производителями дженериков неэксклюзивные лицензионные соглашения о производстве препарата remdesivir для лечения COVID-19. Поставки препарата планируются в 127 стран.

Компания Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») заинтересована в расширении производства remdesivir для лечения COVID-19 после того, как в начале мая FDA одобрила экстренное применение препарата по этому показанию, сообщает FiercePharma.

С этой целью компания выстраивает отношения с производителями дженериков в Индии и Пакистане. С рядом из них уже подписаны лицензионные соглашения о производстве remdesivir.

Gilead будет сотрудничать с компаниями Cipla («Сипла»), Mylan («Майлан»), Ferozsons Laboratories («Ферозсанз Лэбораториз»), Hetero Labs («Хетеро Лэбз») и Jubilant Lifesciences («Джубилант Лайфсайенсиз») в производстве препарата преимущественно для стран с низкими доходами населения. В перечень Gilead входят и некоторые страны с более высокими доходами, в которых существуют значительные препятствия для доступа к услугам здравоохранения.

В число 127 стран, в которые планируется поставлять remdesivir, входят Индия, Пакистан, ЮАР, Таиланд, Филиппины и некоторые страны Восточной Европы, а именно Беларусь и Украина. В этом перечне нет ни Китая, ни России, пишет FirstWord Pharma.

В рамках лицензионных соглашений предусмотрена передача технологий производства. Каждому из лицензированных производителей будет разрешено устанавливать собственную цену на дженерик remdesivir.

Лицензированные производители не будут выплачивать компании Gilead роялти до тех пор, пока ВОЗ не отзовет статус чрезвычайной ситуации, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции, или пока не будет зарегистрирован другой препарат или вакцина против COVID-19. Срок действия лицензий без уплаты роялти зависит от того, какое из перечисленных событий произойдет раньше.

Татьяна Кублицкая

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