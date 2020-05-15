США отказались от российских аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) Джанет Монтези заявила, что поставленные Россией аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», были резервными. Штаты не успели ввести оборудование в эксплуатацию, а теперь отказываются от них. По одной из версий, возгорание аппаратов ИВЛ могло привести к пожарам в двух российских медучреждениях, в результате чего погибли шесть пациентов. Представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) Джанет Монтези заявила, что поставленные Россией аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», были резервными. Штаты не успели ввести оборудование в эксплуатацию, а теперь отказываются от них. По одной из версий, возгорание аппаратов ИВЛ могло привести к пожарам в двух российских медучреждениях, в результате чего погибли шесть пациентов.

Правительства штатов возвращают аппараты в FEMA. С тех пор как медоборудование прибыло в Америку 1 апреля, оно хранилось на складах в Нью-Йорке и в Нью-Джерси. Инсталлировать в американских госпиталях его не успели. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков говорил, что медтехника была помощью «гуманитарного характера», но в Госдепе США это отрицали, подчеркивая, что аппаратура была закуплена у России.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» производит Уральский приборостроительный завод, входящий в ГК «Ростех». В госкорпорации в начале апреля 2020 года сообщили Vademecum, что решение о поставках ИВЛ в США принималось на уровне государства: «Наш холдинг «КРЭТ» выбран поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд региональных медицинских учреждений. В соответствии с распоряжением правительства РФ, предприятие должно поставить государству не менее 5 700 единиц оборудования. Все мощности компании сконцентрированы на решении государственных задач, коммерческие поставки в настоящий момент не ведутся. Принятие решений об оказании помощи по межгосударственной линии является прерогативой президента и Правительства РФ».

В конце марта 2020 года Правительство РФ в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией выделило 7,5 млрд рублей на закупку 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Единственным поставщиком была назначена еще одна «дочка» ГК «Ростех» – АО «КРЭТ». За март и апрель 2020 года АО «КРЭТ» заключило контракты на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 14,46 млрд рублей. Половину объема поставки – почти на 7,5 млрд рублей – обеспечила централизованная закупка Минпромторгом РФ 6,7 тысячи ИВЛ.

С 9 по 12 мая в перепрофилированном под реанимацию отделении ГКБ №50 им. С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения Москвы и в реанимации больницы им. Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли два пожара, в результате которых погибли шесть пациентов. Предположительно, возгорание началось с аппаратов ИВЛ марки «Авента-М». Вскоре Росздравнадзор приостановил применение этого медоборудования.