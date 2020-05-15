В Госдуме предлагают обнулить НДС и таможенные пошлины на АФС, не выпускаемые в РФ США отказались от российских аппаратов ИВЛ «Авента-М» » ЕМА ускоряет процедуры одобрения лекарств и вакцин против COVID-19 Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) 4 мая представило обзор мер, касающихся ускорения процедуры получения разрешений на продажу безопасных, эффективных и высококачественных лекарств, связанных с COVID-19. По словам исполнительного директора ведомства Гидо Раси (Guido Rasi): БЫСТРОЕ ОДОБРЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ВАКЦИН БУДЕТ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ БУДЕТ ПОДКРЕПЛЕНО НАДЕЖНЫМИ И НАДЕЖНЫМИ НАУЧНЫМИ ДАННЫМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ EMA ПРИЙТИ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ БАЛАНСЕ ПОЛЬЗЫ/РИСКА ДЛЯ ЭТИХ ПРОДУКТОВ. Ускоренная поддержка во время исследований и разработок Для разрабатываемых на ранних стадиях продуктов, и/или до подачи заявки на получение разрешения на маркетинг, механизмы, внедренные EMA, включают в себя: Быстрое научное консультирование разработчиков в отношении лучших методов и планов исследований для получения надежных данных о том, насколько хорошо лекарство или вакцина работает, насколько она безопасна, а также о процессе производства и контроля качества. В контексте COVID-19 плата за научное консультирование отменяется, процедура сокращается максимум до 20 дней по сравнению с обычно 40-70 днями.

в отношении лучших методов и планов исследований для получения надежных данных о том, насколько хорошо лекарство или вакцина работает, насколько она безопасна, а также о процессе производства и контроля качества. В контексте COVID-19 плата за научное консультирование отменяется, процедура сокращается максимум до 20 дней по сравнению с обычно 40-70 днями. Быстрое согласование планов педиатрических исследований (paediatric investigation plans – PIPs) и быстрая проверка соответствия. Общее время проверки PIP для продуктов, связанных с COVID-19, будет сокращено до 20 дней по сравнению с обычным – это до 120 дней. В случае необходимости EMA проводит проверку, чтобы убедиться, что компании соблюдают согласованные меры, перечисленные в каждом PIP, до подачи разрешения на маркетинг, которое теперь также будет сокращено до 4 дней. Все эти ускоренные механизмы потребуют от разработчиков представления в EMA хорошо подготовленных досье. Поэтому Агентство продолжает поощрять разработчиков вакцин или терапевтических средств для лечения COVID-19 как можно скорее вступать в контакт для обсуждения стратегии сбора доказательств. Ускоренная оценка в процедурах, связанных с разрешением на маркетинг Согласно фармацевтическому законодательству ЕС, стандартный срок оценки лекарственного средства составляет максимум 210 рабочих дней. Однако заявки на получение разрешения на продажу продукции для терапии COVID-19 будут рассматриваться в ускоренном порядке: Циклический обзор (Rolling review) . Эта процедура, используемая в чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, позволяет EMA оценивать данные для многообещающих лекарств по мере их поступления. При нормальных обстоятельствах все данные, подтверждающие заявку на получение разрешения на продажу, должны быть представлены в самом начале процедуры оценки. Несколько непрерывных циклов обзора могут быть выполнены во время оценки одного продукта, поскольку данные продолжают поступать, причем каждый цикл требует около 2-х недель, в зависимости от количества данных, которые должны быть оценены. Как только пакет данных считается завершенным (полным), разработчик подает официальное заявление в EMA на получение разрешения на маркетинг, которое затем обрабатывается по сокращенному графику.

. Эта процедура, используемая в чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, позволяет EMA оценивать данные для многообещающих лекарств по мере их поступления. При нормальных обстоятельствах все данные, подтверждающие заявку на получение разрешения на продажу, должны быть представлены в самом начале процедуры оценки. Несколько непрерывных циклов обзора могут быть выполнены во время оценки одного продукта, поскольку данные продолжают поступать, причем каждый цикл требует около 2-х недель, в зависимости от количества данных, которые должны быть оценены. Как только пакет данных считается завершенным (полным), разработчик подает официальное заявление в EMA на получение разрешения на маркетинг, которое затем обрабатывается по сокращенному графику. Ускоренная оценка (Accelerated assessment) . Эта процедура может сократить время рассмотрения продуктов, представляющих большой интерес для общественного здравоохранения, с 210 дней до менее чем 150 дней. На практике, где есть срочная потребность общественного здравоохранения, сроки оценки будут сокращены до абсолютного минимума.

. Эта процедура может сократить время рассмотрения продуктов, представляющих большой интерес для общественного здравоохранения, с 210 дней до менее чем 150 дней. На практике, где есть срочная потребность общественного здравоохранения, сроки оценки будут сокращены до абсолютного минимума. EMA готово применить дополнительную гибкость, если установлено, что сокращение любого другого процедурного шага может оказать важное воздействие на общественное здравоохранение в борьбе с пандемией COVID-19. gmpnews