В Госдуме предлагают обнулить НДС и таможенные пошлины на АФС, не выпускаемые в РФ

Глава фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов говорит о том, что на сегодняшний день существуют предпосылки роста цен на лекарства, которые связаны, в первую очередь, со снижением курса рубля.

МЫ ВНЕСЛИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: СЧИТАЕМ, ЧТО НА ВВОЗ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ, КОТОРЫЕ У НАС НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ, НУЖНО УСТАНОВИТЬ НУЛЕВУЮ ТАМОЖЕННУЮ ПОШЛИНУ, А ТАКЖЕ НУЛЕВОЙ НДС НА ДАННЫЕ СУБСТАНЦИИ И ИМПОРТНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНАЛОГОВ. ТЕМ БОЛЕЕ, ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ПРОВЕРЕННЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТАХ.

Кроме того, Неверов напомнил, что на рассмотрении Минздрава находится законопроект единороссов о регулировании деятельности аптечных сетей. «Мы просим Минздрав ускорить отзыв на данный законопроект и оперативно доработать его, ведь действие закона, который сейчас дает Правительству возможность регулировать фармацевтический рынок, в конце концов, прекратится и важно, чтобы это не привело к скачку цен», — сказал он.

Коснулся депутат и проблемы регистрации российских препаратов.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЖАЛОБЫ ПОСТУПАЮТ НА ДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО «НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ», ЗАТЯГИВАЮЩЕГО РЕГИСТРАЦИЮ ВАЖНЫХ ПРЕПАРАТОВ.

Неверов отметил, что затягивание регистрации происходит по одной схеме: экспертный центр дожидается последнего дня (в рамках установленных законом сроков) и бесконечно выставляет все новые и новые замечания. «Мы считаем, что этот вопрос, возможно, следует отрегулировать на законодательном уровне по аналогии с порядком работы многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ), установить, что по всем сданным регистрационным документам по лекарствам замечания могут быть предъявлены один раз не позднее установленного законом срока», — предложил депутат.

gmpnews