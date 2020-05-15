Реально действующее лекарство от COVID-19 может быть создано компанией Regeneron

«Противовирусные препараты есть, но все они созданы против «хронических вирусов» (герпес, ВИЧ, гепатит С), а не от «вирусов острой фазы» (грипп, другие коронавирусы). В отношении последних мы находимся в том же положении, что и человек в каменном веке», — так описывает ситуацию на сегодняшний день руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в отношении противовирусных препаратах, которые были бы эффективны против SARS-CoV-2.

Ученый добавил, что для создания действительно эффективного препарата от COVID-19 может быть подход, заключающийся в помощи иммунитету в борьбе с заболеванием путем искусственного добавления антител. Т.е. нужно сократить время на разворачивание иммунного ответа.

ТАКОЙ ПРЕПАРАТ РАЗРАБАТЫВАЮТ УЧЕНЫЕ REGENERON PHARMACEUTICALS. В ПОСЛЕДНЕМ РЕЛИЗЕ ОНИ ОБЕЩАЛИ НАЧАТЬ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ЛЕКАРСТВА В ИЮНЕ, А ПРЕПАРАТ ВЫПУСТИТЬ УЖЕ В НАЧАЛЕ ОСЕНИ. ДУМАЮ, СКОРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОЛУЧИТ РЕАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ COVID-19.

Напомним, что компания Regeneron, при публикации финансового отчета за первый квартал 2020 года, акцентировала внимание на том, что лечение «коктейлем» полностью человеческих моноклональных антител заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, быстро развивается и клинические исследования, действительно, запланированы на июнь текущего года.

Леонард Шлейфер (Leonard S. Schleifer), доктор медицинских наук, президент и генеральный директор Regeneron:

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО НАШ «КОКТЕЙЛЬ» АНТИТЕЛ, REGN-COV2, КОТОРЫЙ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН КАК ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, ТАК И ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЙДЁТ НА СТАДИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЛЮДЯХ В ИЮНЕ. ПАРАЛЛЕЛЬНО МЫ РАБОТАЕМ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ К КОНЦУ ЛЕТА ИМЕТЬ АНТИТЕЛА В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ.

В компании уточняют, что доклинические исследования начались в апреле, а сегодня команда Regeneron работает над быстрым наращиванием производства с целью получить сотни тысяч профилактических доз к концу августа 2020 года.

В апреле 2020 года Regeneron представила обновленную информацию о результатах исследования фазы II и III, в котором оценивался препарат Kevzara® (sarilumab, сарилумаб) у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Независимый комитет по мониторингу данных, основываясь на результатах фазы II, рекомендовал продолжить текущее исследование фазы III только в «критической» группе, где применялась доза препарата 400 мг и прекратить исследование в группе с тяжелой формой заболевания.

Также объявлено о соглашении с Министерством здравоохранения и социальных служб США (HHS) о финансировании определенных исследований и разработок, связанных с лечением COVID-19, включая REGN-COV2 и Kevzara®.

gmpnews