Опубликованы указания FDA в отношении разработки лекарств для лечения COVID-19 Реально действующее лекарство от COVID-19 может быть создано компанией Regeneron » Внедрение оборудования Tofflon для производства моноклональных антител Созданная в 1993 году компания Tofflon, сегодня является лидером фармацевтической отрасли в таких направлениях, как производство лиофильных сушильных установок, автоматических систем загрузки и разгрузки, изолирующих систем, линий наполнения ампул и флаконов и др. Tofflon владеет 5-ю заводами и 8-ю компаниями, расположенными в Китае, Индии и США. Каждый завод оснащен передовыми производственными мощностями. Tofflon постоянно инвестирует значительные средства в передовые разработки, расширение ассортимента продукции и реструктуризацию организации. Преимущества интегрированных платформ для производства mAb: Более низкие эксплуатационные расходы и время простоя

Требуется меньше персонала в чистых помещениях

Более высокий уровень обеспечения стерильности

Снижение потенциальной бионагрузки и перекрестного загрязнения

Повышение защиты безопасности персонала и продукции

Повторяемые процессы и стандарты

Меньшая зависимость от кадровых вмешательств и СОП Системы и решения для биологического процесса: Вышестоящие процессы: культура клеток Биореактор – из нержавеющей и одноразовый Сбор культуры: отделение и очищение клеток Емкости для сбора культуры и всплеска

Система глубокой фильтрации Последующий процесс: очищение Колонки и системы хроматографии

Фильтрация вирусов

Концентрация ультрафильтрации Финальная фильтрация и заполнение и укупорки Система компаундирования и рецептуры

Конечные системы фильтрации

Системы заполнения и укупорки со встроенными изоляторами Система процесса Подготовка/ Хранение/ Распределение среды

Системы CIP/SIP для емкостей процесса

Инактивация жидких отходов процесса

PAT-ILD /PAT-ILC Преимущества выбора биореакторов Tofflon: Одноразовый биореактор Низкие начальные капитальные затраты и быстрая настройка

Гибкие и быстрые модульные конструкции в соответствии с cGMP

Не требуются CIP/SIP и требуются минимальные площади чистых помещений и минимальный объем обработки жидких отходов.

Доступны системы от 50 до 2000 л, с использованием одноразовых мешков для биореактора от Thermofisher, Sartorius и GE

Интегрированные контроллеры биореактора для обеспечения единого контроля на всех этапах производства

С гибким интерфейсом управляющего сигнала для интеграции данных о культуре клеток с электродов, анализатора выхлопных газов, датчика глюкозы и других анализаторов Биореактор из нержавеющей стали Сменные компоненты смешивания могут адаптироваться к потребностям процесса

Магнитное перемешивание — масштабируемое, стерильное и доступно для обслуживания

Автоматические одноклавишные операции, CIP/SIP, прививка/загрузка, снижение сложности эксплуатации и обучения персонала

Текущий масштаб производства может достигать 500 кл Производительность:

2000 л mAb: SS-LINE 3 г/л 15 дней/партия; 20 партий/год; 500 л mAb: SU-LINE 3 г/л 15 дней/партия; 20 партий/год;

Площадь завода: прибл. 2542 м2 Подробное описание характеристик оборудования и систем: Биореактор из нержавеющей стали Культура клеток по партиям/ с подачей партиями/ непрерывной перфузии. Технологические исследования, опытно-промышленное производство

Системы оптимизированы для производства макромолекулярных биологических продуктов, таких как вакцина, моноклональные антитела, инсулин, продукты генной инженерии, продукты рекомбинантных белков и т.д. Одноразовый биореактор 3D управляемый изгиб и точная обработка

Системы смешивания, масштабируемые, с высокой эффективностью при малых и больших объемах,

Тензодатчик, от известного международного бренда

Сотовая оболочка толщиной 2 мм из SS 304 для лучшего качества и теплопередачи Глубокая фильтрация Система глубокой фильтрации используется для очистки жидкости для сбора клеток

Фильтры до 4 степеней глубины могут использоваться независимо, параллельно или последовательно

Простая настройка и разборка с ручным гидравлическим насосом и манометром

Подходит для работы с глубокими фильтрами Millipore или других марок Система хроматографии Разработан в соответствии с требованиями cGMP и FDA для последующей обработки биофармацевтических препаратов

Системы хроматограммы полностью автоматизированы от пилотного до промышленного масштаба

Высокое качество разработки и качество оборудования гарантируют стабильность, контроль и воспроизводимость процесса

Все компоненты от входов до выходов в системе LPLC соответствуют регулируемым требованиям, которые являются прослеживаемыми, и оборудование также оборудовано функцией CIP Колонка хроматографии Импортированная цилиндрическая акриловая колонна, материал соответствует требованиям FDA & USP Ⅵ

Двойное уплотнительное кольцо используется для уплотнения между стигмой и стволом для надежных операций

Барабан колонны может быть повернут в сторону для облегчения обслуживания нижнего сита / входного фильтра в колонке

Оптимизированный дизайн без тупиков, без остатка и минимизированный объем удержания

Уникальный дизайн распределения для полной диффузии жидкости Фильтрация вирусов Система фильтрации вирусов может вмещать до 4 линий фильтрации вирусов, которые могут работать независимо или параллельно, и удобно разбираются

Простая настройка и разборка с ручным гидравлическим насосом и манометром

Подходит для работы с глубокими фильтрами Millipore или других марок Концентрация ультрафильтрации Высокое качество конструкции и дизайна, чтобы обеспечить лучшее восстановление продукции

Низкие эксплуатационные расходы с более эффективными перекрестными потоками и восстановлением

Уменьшение объема загрузки на последующих процессах

Минимальные требования к оператору

Подходит для работы с мембранной упаковкой Pall или других марок Подготовление/ хранение/ распределение среды и буфера Гибкое использование одноразовой системы смешивания и системы смешивания из нержавеющей стали

Принятие дизайна трехмерного визуального моделирования для полного соответствия техническим требованиям и проектированием завода

Оптимизированные конструкции для эффективного переноса водных растворов и продуктов

Низкий объем остатка с подходящим наклоном для восстановления

Системы из нержавеющей стали могут быть интегрированы с CIP/SIP

Высокопроизводительные системы CIP с контролируемым потоком жидкости и соплами под давлением для удовлетворения требований по очистке различных емкостей. gmpnews