В РФ зарегистрирован новый препарат для терапии рака молочной железы

Международная биофармацевтическая компания Pfizer объявила о регистрации в России инновационного препарата для терапии рака молочной железы «Талценна» (талазопариб). Препарат относится к классу PARP-ингибиторов и показан к применению в качестве монотерапии для лечения пациентов с местнораспространенным или метастатическим HER2-негативным РМЖ с герминальными (врожденными) мутациями в генах BRCA ранее получавших лечение антрациклинами и/или таксанами в качестве неоадъювантной или адъювантной терапии, либо по поводу местнораспространенного или метастатического заболевания или считающихся неподходящими для нее.

От 3 до 6% пациентов с раком молочной железы имеют врожденные мутации BRCA1 и BRCA2, на которые приходится около 25-30% всех наследственных форм рака молочной железы. Талазопариб является мощным ингибитором семейства PARP – PARP1 и PARP2. Эти вещества оказывают цитотоксическое действие на клетки опухоли посредством двух механизмов: ингибирование каталитической активности PARP и формирование комплекса PARP-ловушки, в результате чего белок PARP, связанный с ингибитором PARP, не отсоединяется от места повреждения ДНК и в итоге препятствует ее репарации, репликации и транскрипции, в конечном счете вызывая гибель опухолевой клетки.

Эффективность и безопасность талазопариба была изучена в рандомизированном клиническом исследовании 3-й фазы EMBRACA, в рамках которого препарат продемонстрировал снижение риска прогрессирования метастатического HER2-негативного РМЖ, связанного с наследственными мутациями в генах BRCA, на 46% по сравнению со стандартной химиотерапией и обеспечил медиану ВБП 8,6 мес.

gmpnews