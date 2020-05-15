Представлены особенности отпуска лекарств по электронным рецептам

Минздрав России представил изменения в правила отпуска лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 2017 г. № 403н. Проект изменений опубликован на портале regulation.gov.ru его обсуждение продлится до 26 мая 2020 года.

В соответствии с пунктом 3 Порядка назначения лекарственных препаратов, утвержденного приказом Минздрава России от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарств, форм рецептурных бланков ‎на ЛП, порядка оформления указанных бланков, их учета ‎и хранения», медицинский работник вправе оформить назначение лекарств на рецептурном бланке в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи с согласия пациента или его законного представителя. Особенности оформления рецепта в форме электронного документа, в том числе необходимые для заполнения реквизиты, определены пунктами 19 и 20 порядка оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты, их учета ‎и хранения, утвержденного приказом № 4н.

Поэтому, в целях дальнейшего регулирования обращения рецептов в форме электронного документа устанавливаются особенности отпуска лекарственных препаратов по рецептам в форме электронного документа.

Согласно документу, аптечные организации должны иметь подключение к государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, которое обеспечивается уполномоченным органом власти субъекта РФ.

Технические требования к информационному обмену между аптечной организацией и системой, в том числе требования к идентификации рецепта в форме электронного документа и лица, обратившегося за отпуском лекарственных препаратов по таким рецептам, устанавливаются решением уполномоченного органа субъекта РФ.

Отпуск лекарственных препаратов по рецептам в форме электронного документа осуществляется лицу, указанному в рецепте либо его законному представителю, либо лицу, которое лицо, указанное в рецепте, или его законный представитель уполномочили на получение лекарственных препаратов.

Кроме того, проектом приказа исправляется ряд неточностей, связанных ‎с изданием приказа № 4н и отменой рецептурного бланка формы № 148-1/у-06 (л).

gmpnews