Путин потребовал обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавируса

Владимир Путин потребовал заблаговременно обеспечить оформление прав РФ на вакцину от коронавируса, которую планируется зарегистрировать к сентябрю.

Сегодня во время совещания по развитию генетических технологий в Российской Федерации Президент России Владимир Путин потребовал заблаговременно обеспечить оформление прав РФ на вакцину от коронавируса, которую планируется зарегистрировать к сентябрю, пишет ТАСС.

«Очень рассчитываю на то, что регистрация вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Только подумайте об интеллектуальной собственности, она заблаговременно должна быть обеспечена», – заявил глава государства.

В апреле Путин давал поручение Минздраву обеспечить ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса, а также заблаговременно начать проработку вопросов ее производства в РФ.

Фото: kremlin.ru

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