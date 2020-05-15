Власти Франции резко отреагировали на заявление руководителя Sanofi

Исполнительный директор Sanofi поспешил с заявлением.

Правительство Франции выступило с предупреждением о неприемлемости предоставления США приоритета в получении вакцины против COVID-19, разработанной компанией Sanofi («Санофи»), сообщает французский телеканал France 24.

Ранее исполнительный директор Sanofi Пол Хадсон заявил, что в случае одобрения вакцины США получат ее первыми, т.к. финансировали ее разработку.

Как отметила замминистра финансов Франции Аньес Паннье-Рунашер, для правительства неприемлемо предоставлять преференции по финансовым мотивам.

В апреле Sanofi и GlaxoSmithKline заключили соглашение о совместной разработке вакцины против коронавирусной инфекции. Клинические исследования планируется начать во второй половине 2020 года.

Разработку вакцины частично финансирует Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS).

Заявление Пола Хадсона вызвало резкую критику не только Правительства Франции, но и организаций здравоохранения страны. Они указывают, что за последние годы Sanofi получила от государства десятки миллионов евро в виде кредитов на научно-исследовательскую деятельность.

По словам замминистра финансов, после заявления Пола Хадсона она немедленно связалась с компанией. Глава французского подразделения Sanofi заверил ее, что вакцина в случае ее одобрения будет доступна во всех странах и, естественно, во Франции не в последнюю очередь, потому что в стране расположено производственное предприятие.

Илья Дугин

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