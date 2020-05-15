Трамп привлечет армию для дистрибуции вакцины против коронавируса

Эксперты скептически относятся к заявлениям Трампа о сроках готовности вакцины.

Президент США Дональд Трамп намерен привлечь военных для дистрибуции вакцины против COVID-19, когда она будет доступна, сообщает Reuters. Основной упор будет сделан на обеспечение вакциной пожилых американцев.

Как заявил глава государства в интервью телеканалу Fox Business, предстоит очень большая работа.

По словам Трампа, он уверен в том, что вакцина будет готова уже к концу 2020 года.

Белый дом надеется к этому времени получить 300 млн доз вакцины.

При этом в ходе сенатских слушаний директор Института аллергических и инфекционных заболеваний США д-р Энтони Фаучи заявил, что готовность вакцины к концу года маловероятна.

Илья Дугин

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