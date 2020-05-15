Америка первой получит вакцину против COVID-19 от Sanofi

Финансовая помощь в разработке вакцины против SARS-CoV-2 дает США право первыми воспользоваться результатами.

Как отметил исполнительный директор Sanofi («Санофи») Пол Хадсон, США получат приоритетное право на получение вакцины, поскольку первыми вложили средства в ее разработку и производство, пишет Bloomberg.

По его словам, Правительство США имеет право на предварительный заказ вакцины, поскольку оно рискнуло финансировать ее разработку и производство. По мнению представителя американского правительства, если США помогут Sanofi в производстве вакцины до ее одобрения, страна вправе рассчитывать на приоритетные поставки в случае успеха.

США поддерживают создание вакцины, над которой Sanofi работает совместно с британской GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн»). В Sanofi рассчитывают изначально производить ежегодно 600 млн доз, в дальнейшем – вдвое больше.

Пол Хадсон отметил, что он предупредил власти европейских стран о том, что США первыми получат вакцину.

В то время как Президент Франции Эммануэль Макрон и Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвали объединить усилия по разработке вакцины против коронавирусной инфекции и привлечь на эти цели 8 млрд долл., другие страны, в частности Великобритания, считают, что страна – разработчик вакцины должна иметь приоритет по ее применению. Так, вакцина, разрабатываемая Оксфордским университетом, в случае ее одобрения сначала будет доступна в Великобритании, а уже потом в других странах мира. Об этом заявил исполнительный директор компании AstraZeneca («АстраЗенека») Паскаль Сорио. Компания будет производить вакцину.

Вакцина от Sanofi, производимая на американских предприятиях, будет почти в полном объеме предназначена для граждан США. Продукция других предприятий пойдет в Европу и другие страны мира, заявили в компании. Компания также ведет переговоры с властями Франции и Канады и учреждениями Евросоюза.

Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) инвестировало в разработку вакцины Sanofi 30 млн долл.

У ведомства давние партнерские отношения с французской компанией. В декабре BARDA инвестировало 226 млн долл. в расширение производства пандемической противогриппозной вакцины.

В разработке у Sanofi две кандидатные вакцины против COVID-19. BARDA участвует в финансировании разработки одной из них, в которой компания применяет наработанные технологии при создании вакцины против атипичной пневмонии (SARS). Sanofi и GlaxoSmithKline планируют начать клинические исследования во второй половине 2020 года. Планируется, что вакцина будет готова к середине 2021 года.

Илья Дугин

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