Pfizer резко увеличит число участников исследований вакцины против коронавируса в сентябре

Pfizer планирует привлечь к участию в клинических исследованиях экспериментальной вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 несколько тысяч человек к сентябрю 2020 года.

Об этих планах объявил председатель совета директоров компании Pfizer («Пфайзер») Альберт Бурла, пишет CNBC.

Pfizer разработала потенциальную вакцину BNT162 против коронавирусной инфекции совместно с германским партнером BioNTech («БайоЭнТек»). Первым участникам клинического исследования в США вакцина была введена на прошлой неделе. Целевое число участников этого исследования – до 360 человек.

Pfizer тестирует 4 варианта вакцины, заявил Бурла. По его словам, компания получит убедительные данные о том, какой вариант является наиболее безопасным, в июне или июле.

Если один или два варианта вакцины окажутся потенциально успешными, Pfizer активизирует проведение исследований и в сентябре запустит широкомасштабное исследование с участием нескольких тысяч человек.

Если экспериментальная вакцина покажет свою безопасность и эффективность в клинических исследованиях и FDA, EMA и другие регуляторы согласятся с их результатами, то компания сможет поставить миллионы доз в течение октября, заявил Бурла. По его информации, в 2021 году компания планирует произвести сотни миллионов доз вакцины.

Татьяна Кублицкая

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