Boehringer расширила присутствие в сегменте терапии возрастной макулярной дегенерации

Компания Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм») подписала соглашение о партнерстве и лицензионное соглашение со швейцарской CDR-Life («Си-Ди-Ар-Лайф»), сообщает Endpoints. Партнеры будут совместно исследовать разработанный CDR-Life препарат-кандидат на основе фрагментов антител для лечения географической атрофии сетчатки. Сейчас он проходит доклинические исследования, пишет Bloomberg. Boehringer также получает лицензию на клинические исследования и коммерциализацию других таргетных препаратов на основе фрагментов антител в данном терапевтическом сегменте.

Стоимость соглашения составляет 490 млн долл. (474,5 млн швейцарских франков).

Географическая атрофия (ГА), более известная как сухая форма возрастной макулярной дегенерации (ВМД), может привести к необратимой потере сетчатки и слепоте. В отличие от влажной формы ВМД, для лечения которой используют анти-VEGF препараты, для терапии сухой формы ВМД не существует зарегистрированных средств.

CDR-Life имеет определенный опыт разработки препаратов для лечения ВМД, отметил руководитель направления изысканий и исследований Boehringer Клайв Вуд. Сооснователь и генеральный директор CDR-Life Кристиан Лайснер руководил исследованиями препарата для лечения влажной формы ВМД Beovu компании Novartis («Новартис»). Он привел с собой нескольких разработчиков в новую компанию.

По данным Boehringer, компания создала портфель препаратов следующего поколения для лечения заболеваний сетчатки, включая диабетическую ретинопатию. Они находятся на разных фазах клинических исследований, в т.ч. проходят КИ II фазы.

Татьяна Кублицкая

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