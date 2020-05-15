РФПИ объявил первые результаты исследования фавипиравира для терапии COVID-19

Предварительные результаты российского клинического исследования препарата фавипиравир с участием пациентов с COVID-19 схожи с китайскими: срок болезни существенно сокращен.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» объявили о промежуточных результатах многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования препарата фавипиравир с участием пациентов с COVID-19. Об этом пишет medvestnik.ru со ссылкой на сообщение фонда.

Из 40 человек, принимавших препарат, 60% имели отрицательный тест на коронавирус после пяти дней терапии. Это в два раза выше, чем в группе стандартной терапии. Такие данные совпадают с результатами китайских исследований, которые показали сокращение срока болезни с 11 до 4–5 дней.

Гендиректор «Химрар-Фарма» Елена Якубова надеется, что с учетом острой необходимости доступа к лечению большего числа больных коронавирусной инфекцией и обеспечения препаратом лечебно учреждений России Минздрав поддержит возможность временной регистрации фавипиравира по ускоренной схеме в соответствии с постановлением Правительства РФ № 441 от 3 апреля 2020 года.

Клинические исследования продолжаются, в них принимают участие шесть ведущих медицинских центров в Москве, Смоленске и Нижнем Новгороде, среди которых Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и ЦКБ. Исследования охватят 330 больных с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией в 30 центрах восьми регионов России.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что уже произведено 250 курсов препарата, еще 1500 курсов – в стадии производства. Налажены технологические линии для выпуска до 600 тысяч курсов в год. «С завершением клинических исследований и процедур регистрации Россия станет одной из немногих стран в мире, самостоятельно производящих препарат от коронавируса, и сможет гарантированно обеспечить его надежные поставки в медицинские учреждения», – подчеркнул он.

По прогнозам РФПИ, поставки препарата могут начаться уже в конце мая.

В начале мая Япония сообщила о поставках препарата favipiravir в десятки государств для проведения клинических исследований. Правительство страны ожидает одобрения лекарства к концу мая.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 6 мая заявил, что первые результаты клинических испытаний препарата фавипиравир для лечения коронавирусной инфекции дают надежду, что этот препарат может работать.

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