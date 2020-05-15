Сбербанк предложил своим сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса

Сбербанк отправил сотрудникам письмо, в котором предложил стать добровольцами в тестировании вакцины против коронавируса. Ранее компания направила более 3 млрд руб. на создание лекарства, в том числе деньги, собранные топ-менеджерами.

Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса. Об этом банк сообщил в электронной рассылке для сотрудников, пишет РБК.

В середине июня начнутся клинические испытания первого образца вакцины, которая разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, написано в письме. Чтобы принять участие в тестировании, сотрудники должны изучить список критериев и противопоказаний.

Добровольцы, решившие принять участие в тестировании вакцины, должны в обязательном порядке соблюдать двухнедельное ограничение контактов с потенциально инфицированными лицами до начала испытания и в течение всего срока участия в исследовании (28 дней), а также все иные предписания, указано в письме.

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