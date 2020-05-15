Китайская компания будет тестировать и производить вакцину против COVID-19 в Канаде

CanSino хочет проводить клинические исследования и производить вакцину в Канаде.

Китайская биотехнологическая компания CanSino Biologics Inc («КанСино Байолоджикс Инк») ведет переговоры с Национальным советом по исследованиям Канады (NRC) о будущих клинических исследованиях (КИ) и производстве своей кандидатной вакцины против коронавирусной инфекции в стране, сообщает Reuters. Вакцина уже проходит КИ в Китае.

NRC наладит производство вакцины на государственном предприятии в Монреале. В свою очередь CanSino готовит направление заявки на одобрение клинических исследований в канадский регуляторный орган Health Canada.

В случае успеха клинических исследований Канада получит доступ к вакцине в приоритетном порядке.

В NRC также отметили, что Health Canada, возможно, учтет данные КИ, проводимых в Китае, и также поделится данными канадских исследований.

Отношения между Китаем и Канадой весьма напряженные. Однако, когда канадские власти столкнулись со сложностями закупки защитной экипировки в США, они обратились к китайским производителям.

CanSino и NRC сотрудничают с 2013 года. Китайская компания производит вакцину на основе клеточной культуры, разработанной в NRC.

Председатель правления CanSino Сюйфен Ю работал в Канаде с 1996 по 2009 годы.

Илья Дугин

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