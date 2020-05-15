Мурашко выступил за создание главного аптечного управления

Михаил Мурашко заявил о необходимости создания дополнительных резервов по медицинским изделиям и по определенным лекарственным препаратам. Он выступил за создание главного аптечного управления.

Для решения вопроса бесперебойного лекарственного обеспечения граждан нужно создать главное аптечное управление. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе правительственного часа в Госдуме. Как сообщает портал www.duma-er.ru , предложение о создании единого органа управления лекарственным обеспечением, который обеспечит лекарственную безопасность страны, высказал на заседании член Комитета ГД по охране здоровья Александр Петров.

«В Российской Федерации нужна государственная система лекарственной безопасности. Сегодня пять федеральных организаций отвечают в той или иной степени за лекарственное обеспечение граждан», – отметил парламентарий.

Глава Минздрава заявил о необходимости создания дополнительных резервов по медицинским изделиям и по определенным лекарственным препаратам. Кроме того, Мурашко выступил за создание главного аптечного управления.

«К нему надо приходить, видимо, у меня, во всяком случае, на это позитивный настрой», — сказал министр.

Фото: duma.gov.ru

Елена Сидорова

pharmvestnik