В 2019 финансовом году чистая прибыль Takeda сократилась на 67,3%

В 2019 году чистая прибыль японской компании Takeda Pharmaceutical Co. («Такеда Фармасьютикал Ко. Эл-ти-ди») упала на 67,3% и составила 44,24 млрд иен против 135,9 млрд иен годом ранее, сообщает NASDAQ. В Японии финансовый год начинается 1 апреля и завершается 31 марта.

Прибыль на акцию сократилась с 139,82 до 28,25 иены.

Доналоговый убыток составил 60,75 млрд иен по сравнению с прибылью 127,61 млрд иен в 2018 финансовом году.

Операционная прибыль Takeda сократилась на 57,8% – до 100,41 млрд иен. При этом операционная прибыль от основной деятельности выросла на 110% и составила 962 млрд иен.

Объем продаж в 2019 финансовом году увеличился на 57% и составил 2,10 трлн иен, чему способствовало приобретение ирландской Shire («Шайер») за 62 млрд долл.

Takeda повысила планку синергии расходов до 2,3 млрд долл., чтобы снизить долговую нагрузку, связанную с приобретением Shire. С этой же целью компания распродает непрофильные активы.

По прогнозу Takeda, в 2020 финансовом году прибыль на акцию составит 39 иен, прибыль на акцию от основной деятельности – 420 иен, а операционная прибыль увеличится более чем втрое и составит 355 млрд иен. Операционная прибыль от основной деятельности составит 984 млрд иен.

В компании ожидают, что в 2020 финансовом году рост операционной прибыли от основной деятельности будет исчисляться в высоких однозначных показателях.

Объем продаж прогнозируется в размере 3,25 трлн иен.

По мнению исполнительного директора Takeda Кристофа Уэбера, пандемия COVID-19 не окажет существенного влияния на показатели за 2020 финансовый год.

Илья Дугин

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