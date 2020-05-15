Продажи лекарств за неделю снизились на 2%

На 18-й неделе 2020 года (период с 27 апреля по 3 мая) аптечные продажи лекарственных средств снизились на 2% в стоимостном и на 8% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2019 года.

Согласно данным еженедельного мониторинга розничных продаж ЛС аналитической компании AlphaRM, общие аптечные продажи за первые 18 недель 2020 года составили 370,97 млрд руб. (+9% к аналогичному периоду 2019 года) и 1,94 млрд упаковок (+5% к аналогичному периоду 2019 года).

Группой-лидером по объемам продаж на 18-й неделе 2020 года (27 апреля – 3 мая) стала группа нестероидных противоревматических препаратов (EphMRA M1A), однако по отношению к 18-й неделе 2019 года этот объем ниже на -3% в стоимостном выражении. На втором месте противовирусные препараты, исключая препараты для лечения ВИЧ-заболеваний (группа EphMRA J5B), их продажи выросли на +49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Замыкает тройку лидеров группа препаратов для лечения заболеваний носа (группа EphMRA R1A), продажи которых на 18-й неделе 2020 года снизились на 36% по сравнению с продажами на 18-й неделе 2019 года.

Лидирующими брендами на 18-й неделе 2020 года стали «Ксарелто» (+28% к 18-й неделе 2019 года), «Ингавирин» (+104%) и «Детралекс» (+1%).

Лидерами по продажам по количеству упаковок на 18-й неделе 2020 года стали бренды «Цитрамон П» (0% к 18-й неделе 2019 года), «Парацетамол» (+110%) и «Хлоргексидин» (+10%).

Средняя цена за условную упаковку лекарственного препарата за первые 18 недель года выросла на 4% и составила 191 руб. относительно аналогичного периода 2019 года.

pharmvestnik